SONDAGGIO - Bufera su Mara Venier e Rai dopo il comunicato dell'ad Sergio letto a Domenica In: che ne pensate?

L’onda lunga. Il Festival di Sanremo 2024 si è chiuso sabato 10 febbraio con la vittoria di Angelina Mango, ma le polemiche politiche non si sono ancora attenuate. Poche ore dopo la proclamazione della vincitrice, infatti, (quasi) tutti i cantanti si sono ri-esibiti a Domenica In, ospiti di Mara Venier. In quell’occasione erano presenti anche alcuni giornalisti che con Ghali e Dargen D’Amico hanno parlato dei messaggi pacifisti lanciato dal palco dell’Ariston durante la gara, che hanno scatenato la reazione dell’ambasciatore di Israele a Roma, Alon Bar. Il post-condanna sui social di quest’ultimo ha poi suggerito all’amministratore delegato (ad) della Rai, Roberto Sergio, di scrivere un comunicato, letto poi in diretta da Mara Venier.

Questo il comunicato: “Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano, e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas, oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini, del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta”.

Sui social, diversi utenti hanno condannato la lettura del comunicato, incentrato sulle vittime del 7 ottobre ma oscurantista per quel che riguarda le migliaia di vittime palestinesi.

