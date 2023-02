SONDAGGIO – Alfredo Cospito continua lo sciopero della fame per protestare contro il 41bis: va accontentato?

“Alfredo Cospito non ha una vocazione suicida, non vuole morire ed è pronto a interrompere lo sciopero della fame se dovessero sospendergli il 41bis. Lui protesta contro la misura che gli è stata applicata, ma come anarchico la sua non è solo una battaglia personale: non si limita a denunciare la illegittimità della sua misura ma denuncia contestualmente il regime del 41bis come violazione dei diritti umani“. Queste le parole dell’avvocato di Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini, riportate dall’Ansa mercoledì 1° febbraio.

Cospito, in carcere dal 2014, è stato condannato a 10 anni e 8 mesi per aver gambizzato, nel 2012, l’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi.

Dopodiché, è stato condannato dalla Corte d’Appello a 20 anni di reclusione con l’accusa di strage, dopo aver piazzato due ordigni a basso potenziale nei pressi della scuola allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, nel 2006, senza causare morti o feriti.

In relazione a questo reato, nel maggio 2022 è stato disposto – per la durata di 4 anni – il 41bis: così, Cospito è diventato il primo anarchico di sempre a essere sottoposto al carcere duro.

Tanti vip, soprattutto artisti, si sono schierati dalla parte di Cospito, contestando il regime carcerario a cui è stato costretto e che lo ha spinto a uno sciopero della fame che dura da oltre 100 giorni.

Le sue condizioni di salute sono peggiorate, tanto da causarne lo spostamento dal carcere Bancali di Sassari a quello di Opera, a Milano: un trasferimento deciso dall’Asl di Sassari, frutto delle verifiche mediche sollecitate da Angelica Milia, dottoressa di Cospito.

Nel carcere di Opera, che ha annoverato tra i propri detenuti anche Totà Riina e Bernardo Provenzano, è presente un centro clinico, ma anche un reparto distaccato presso l’ospedale San Paolo, dove ci sono due stanze riservate al 41bis.

Nel frattempo, anche alla Camera si accende il dibattito, con Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia) che sottolinea l’opportunità di mantenere Alfredo Cospito al 41bis (così come il ministro alla Giustizia, Carlo Nordio).

Secondo voi Alfredo Cospito va tolto dal regime di carcere duro del 41bis?

