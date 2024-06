Solstizio d'estate a Stonehenge, il video del sole che sorge sui monoliti: immagini spettacolari

Una grande folla radunata a Stonehenge per ammirare lo spettacolo del sorgere del sole nel solstizio d’estate. Come ogni anno centinaia di persone si sono riunita tra i megaliti del sito monumentale nella contea britannica del Wiltshire, in Inghilterra. Il raduno attorno al circolo di pietre risalente al Neolitico è diventato negli anni sempre più una tradizione nella giornata del 20 giugno, così come per il solstizio d’inverno, per tutti coloro che attribuiscono un valore spirituale all’area archeologica famosa in tutto il mondo, non lontana dalla località di Amesbury.

Il solstizio d’estate

Nel 2024 il solstizio d’estate è avvenuto alle 22,51 (ora italiana) del 20 giugno: è il momento dell’anno in cui il Sole, nel corso del suo moto apparente nella volta celeste, raggiunge l’altezza massima sopra l’emisfero boreale, quando durante il giorno si registra il numero maggiore di ore di luce (15 ore e 15 minuti) mentre la notte ha la durata più breve dell’anno.

Come ricordato dall’Unione Astrofili Italiani, il solstizio ritarda ogni anno di quasi 6 ore rispetto a quello precedente e si riallinea forzosamente ogni quattro anni in corrispondenza dei bisestili, come è avvenuto nel 2024. A causa di tali variazioni, può capitare che il solstizio d’estate cada il 20 o il 21 giugno.

Fonte foto: ANSA

Il sole sorge tra i megaliti di Stonehenge

Il video del sole tra i monoliti

Durante il solstizio d’estate, così come in quello d’inverno, il sole sorge tra le pietre di Stonehenge creando uno spettacolo di luci mozzafiato. Per questo secondo alcune ipotesi sulle origini del sito monumentale, il circolo di megaliti, le colossali pietre datate circa 5mila anni fa, dovrebbe rappresentare un antico osservatorio astronomico o come descritto dall’English Heritage, l’ente che gestisce centinaia di siti del patrimonio culturale inglese, “un tempio preistorico allineato con i movimenti del sole“.

Tra le teorie che gli attribuiscono la funzione di sede di incoronazione per i re danesi, tempio druido e luogo di culto per la guarigione, Stonehenge è oggi meta di pellegrinaggio ogni anno di centinaia di persone, turisti e seguaci di culti neopagani, che anche all’alba del 21 giugno hanno visto il sole sorgere dietro la Heel Stone.

Stonehenge imbrattato dagli attivisti

Quest’anno il sito è stato però anche al centro di un atto di protesta da parte di due attivisti del gruppo Just Stop Oil, proprio il giorno prima della celebrazione.

Gli ambientalisti hanno diffuso sui social il video che li immortala mentre imbrattano con della vernice arancione (facilmente lavabile) il sito patrimonio mondiale dell’Unesco nel sud-ovest dell’Inghilterra. La pubblicazione online delle immagini hanno portato all’identificazione e all’arresto.