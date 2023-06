Soldi, doping e 2 chili di cocaina nascosti in macchina: arrestato un personal trainer 49enne a Firenze

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Colpo allo spaccio a Firenze. La polizia di stato e quella locale hanno arrestato un uomo di 49 anni residente in provincia. Nella sua macchina erano nascosti centinaia di euro in contanti, sostanze dopanti e due chili di cocaina.

L’arresto dei carabinieri

Nella notte tra mercoledì e giovedì gli agenti del commissariato di San Giovanni, in collaborazione con la polizia locale, hanno arrestato un uomo che stava circolando su un’auto intestata ad una persona già nota alle forze dell’ordine.

La vettura si aggirava in maniera sospetta, e il conducente sembrava sospettoso. Guardando di continuo lo specchietto posteriore, l’uomo alla guida dava l’idea di avere paura di essere seguito.

Fonte foto: Tuttocittà Gavinana, zona di Firenze in cui è stato effettuato l’arresto del personal trainer

Così gli agenti hanno intimato l’alt. Fin dai primi momenti l’uomo, un personal trainer e esercente residente in provincia, di 49 anni, è apparso molto nervoso, ed è quindi scattata la perquisizione dell’auto.

Soldi, doping e cocaina: il sequestro

Secondo quanto riporta il sito del quotidiano ‘La Nazione’, le forze dell’ordine hanno trovato nel bagagliaio dell’auto due buste contenenti l’una circa un chilo di cocaina.

Oltre alla droga, nascosti nella vettura erano presenti diverse banconote. In un marsupio sono stati ritrovati più di 10.000 euro in contanti, mentre altri 690 si trovavano nella macchina.

Infine nella vettura gli agenti hanno rinvenuto anche diversi utensili. Un coltello a serramanico, uno storditore elettrico, un attrezzo multiuso munito di lama e una mazza da baseball.

La perquisizione della casa

Inevitabile, dopo i ritrovamenti effettuati nella macchina del personal trainer, che anche la sua abitazione fosse perquisita. Qui le autorità hanno rinvenuto numerose dosi di sostanze dopanti. Ulteriori sostanze saranno poi trovate anche nella palestra dove l’uomo lavorava.

Proprio sul posto di lavoro, in un armadietto di cui solo l’indiziato aveva le chiavi, erano nascoste altre mazzette di banconote, per un totale di 43.000 euro in contanti.

La polizia ha disposto il sequestro di tutte le sostanze rinvenute e del denaro, oltre che del cellulare e dell’auto dell’uomo. Arrestato in flagranza di reato, il 49enne è stato condotto dalle forze dell’ordine nel carcere fiorentino di Sollicciano.