Sofia Gambato investita a Padova mentre va a scuola, la studentessa 17enne è morta: dinamica in accertamento

È morta all’ospedale di Padova dopo cinque giorni di lotta: Sofia Gambato era stata investita da un’auto intorno alle 8 del 21 settembre mentre si recava a scuola. La studentessa, di soli 17 anni, era stata ricoverata in rianimazione, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Sofia Gambato, morta la studentessa investita a Padova

Era stata trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale di Padova dopo l’incidente che l’ha coinvolta, ma in ospedale la giovane Sofia Gambato, 17enne residente a Campodarsego (in provincia di Padova), non si è mai svegliata.

La giovane è rimasta in rianimazione per cinque giorni e lì, purtroppo, è morta a causa delle sue condizioni disperate.

La tragedia è avvenuta in via G. Belzoni, a Padova

Sofia era giunta in rianimazione dopo un violentissimo incidente, avvenuto lo scorso 21 settembre mentre la giovane attraversava la strada in via Belzoni per andare a scuola. La ragazza frequentava infatti il Liceo artistico Selvatico di Padova.

Indagini in corso

Le Forze dell’Ordine sono ancora al lavoro per individuare l’esatta dinamica dell’incidente che ha tolto la vita a Sofia Gambato.

Secondo la Polizia Locale, la ragazza stava attraversando la strada nel momento in cui l’auto che l’ha investita l’ha colpita. Probabilmente, Sofia non era sulle strisce pedonali mentre stava attraversando.

Quel che è certo, purtroppo, è che la 17enne presentava fin da subito condizioni critiche. L’impatto è stato infatti molto violento: la giovane, dopo l’urto, è stata sbalzata in avanti per diversi metri.

L’autista alla guida del veicolo che ha investito la giovane è sotto indagine, con l’accusa di omicidio stradale.

Il ricordo dei compagni

La città di Padova è in lutto: come detto, Sofia Gambato frequentava il Liceo Pietro Selvatico, un istituto molto frequentato.

Per ricordare la compagna scomparsa, gli studenti hanno allestito un piccolo altarino nell’atrio della scuola, che hanno poi provveduto ad arricchire con foto e dediche.

I compagni della ragazza speravano infatti che Sofia, alla fine, si sarebbe ripresa. Per ricordare la giovane vittima, nella mattinata di giovedì 26 settembre è stato rispettato un minuto di silenzio all’ingresso dell’istituto.