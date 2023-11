Snoop Dogg ha annunciato che non fumerà più marijuana: perché non ci crede quasi nessuno

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Presto dovremo abituarci a vedere Snoop Dogg senza che sia avvolto da una nuvola di fumo. Il celebre rapper americano ha infatti annunciato sui social la sua decisione di smettere di fumare marijuana. In tanti però hanno espresso scetticismo sul fatto che Snoop Dogg voglia davvero smettere di fumare.

L’annuncio sui social

Giovedì 16 novembre il rapper statunitense Snoop Dogg, nome d’arte di Calvin Cordozar Broadus, ha annunciato sui suoi canali social di voler smettere di fumare.

L’artista, noto per il suo smodato consumo di marijuana, ha spiegato che “dopo lunghe considerazioni e diverse discussioni con la mia famiglia ho deciso di smettere di fumare. Per favore, rispettate la mia privacy”.

La passione per il fumo di Snoop Dogg

L’annuncio, piuttosto inaspettato, ha lasciato increduli tanti fan e colleghi che si stanno domandando quali siano le motivazioni alla base della decisione. I post che contengono l’annuncio su Instagram e X sono stati presi d’assalto, con migliaia di commenti in poche ore.

Di fatto si tratterebbe di un radicale cambio di stile di vita per Snoop Dogg, noto per fumare moltissima marijuana (legalmente venduta e usata per scopo ricreativo in California).

Da anni la marijuana è un elemento centrale della sua immagine pubblica e della sua produzione musicale, ma non solo: una parte delle sue attività imprenditoriali è basata sulla cannabis.

Nel 2015 il rapper investì 10 milioni di dollari in una startup californiana che si occupa di consegnare a domicilio medicinali a base di cannabis e fondò un’azienda che vende prodotti a base di cannabis.

Perché non ci crede quasi nessuno

Per queste ragioni in tanti hanno accolto con scetticismo l’annuncio di Snoop Dogg. Sebbene sia certamente possibile che il rapper 52enne abbia realmente deciso di cambiare stile di vita, molti suoi fan non credono che voglia davvero smettere di fumare.

Sospetti accresciuti anche da altri elementi, come l’ironia e l’auto-ironia che da sempre lo caratterizza: Snoop Dogg è noto per scherzare di continuo.

Inoltre negli ultimi anni il rapper è molto impegnato nel settore pubblicitario, facendo da testimonial per un gran numero di prodotti dei generi più svariati e comparendo in moltissime campagne pubblicitarie.

Anche per questo c’è chi pensa che possa trattarsi soltanto di una trovata pubblicitaria per qualche tipo di prodotto che ha deciso di promuovere.