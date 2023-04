Sniffa cocaina sulla metro B di Roma e i passeggeri gli fanno un video: il filmato diventa subito virale

Circola sui social il video di una persona che assume cocaina sulla metro B a Roma. Ripreso dai passeggeri e poi postato sui social da Welcome to Favelas, il video mostra un uomo inginocchiato mentre fa uso della sostanza appoggiato a un sedile. In breve le immagini sono diventate virali.

Il video diventato virale

In un vagone quasi vuoto della metro di B di Roma, si vede un uomo che si inginocchia davanti a sedile vuoto, apre una bustina con dentro una sostanza bianca e ne posiziona il contenuto, che si ipotizza essere cocaina, sopra il sedile. Poi farne uso, davanti ai presenti.

Gli altri passeggeri che lo circondavano, hanno deciso di riprenderlo e di postare il video online, mandandolo alla pagina Welcome to Favelas.

Fonte foto: ANSA Uno dei treni della metro B di Roma

L’uomo indossa un cappotto beige e delle scarpe da ginnastica. La sua identità è però ignota, dato che il volto è stato censurato nelle immagini diffuse online.

Il video, girato da uno smartphone, ha impiegato pochissimo tempo a diventare virale e sta adesso facendo il giro del web. Ma non è chiaro quando sia stato girato.

Episodi analoghi a Roma

Non è la prima volta che a Roma, e in particolare sui mezzi di trasporto, accadono episodi analoghi.

Nel 2020, un uomo sui 40 anni era stato sorpreso in una mattinata di settembre a fare uso di cocaina sui sedili della banchina della fermata Anagnina a Roma, sula linea A della metro.

Il calo nei controlli dei mezzi di trasporto pubblico la sera, causa inevitabilmente un aumento di episodi di cattiva condotta, come gettare rifiuti per terra o fumare dentro i vagoni della metro, che vengono poi denunciati dai passeggeri.

Cocaina sulla metro anche a Milano

A giugno del 2022, invece, due giovani viaggiatori della metro di Milano, linea M1, erano stati filmati mentre facevano uso di cocaina all’interno del vagone, davanti all’indifferenza dei presenti.

La registrazione era diventata virale proprio il giorno in cui i sindacati hanno indetto uno sciopero per chiedere più controlli sui mezzi di trasporto pubblico locale di Milano.

In quel caso il video era diventato virale in alcune chat di Telegram, in cui vengono condivise le testimonianze di scene di degrado cittadino.