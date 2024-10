Smottamento in un cantiere a Cinisello Balsamo (Milano), uomo di 61 anne muore sepolto dai detriti

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un uomo è morto dopo essere rimasto intrappolato a causa di uno smottamento avvenuto in un cantiere di Cinisello Balsamo, poco distante da Milano. L’episodio è avvenuto intorno alle 17 di domenica 13 ottobre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di liberare la persona investita dalla frana. Le operazioni di soccorso si sono presentate subito molto complicate, e purtroppo per l’uomo – un 61enne – non c’è stato nulla da fare.

Incidente in un cantiere a Cinisello Balsamo

Dalle notizie apprese dagli stessi vigili del fuoco, lo smottamento si è verificato in un cantiere situato all’interno di un’abitazione che, secondo le informazioni riportate, sarebbe di proprietà della persona rimasta bloccata.

In un terreno adiacente all’abitazione, situata in via Alessandro Volta a Cinisello Balsamo, erano in corso delle operazioni di scavo. A quanto pare il 61enne stava cercando di risolvere un problema di infiltrazioni di acqua nel garage sottostante, ma mentre stava scavando una voragine si è aperta sotto i suoi piedi ed è caduta in una buca profonda circa due metri e mezzo.

Operazione di salvataggio dei vigili del fuoco

Intervenuti rapidamente sul posto, i vigili del fuoco hanno cominciato ad operare in maniera molto cauta a causa dell’instabilità del sito, che mette a rischio l’incolumità degli stessi soccorritori.

Il primo intervento è stato finalizzato a stabilizzare l’area per scongiurare ulteriori crolli, per poi procede con le operazioni di salvataggio della persona rimasta bloccata. Ma per il 61enne non c’è stato nulla da fare.

I vigili del fuoco sono intervenuti a Cinisello Balsamo anche con gli specialisti dell’Urban Search and Rescue (Usar) e con il nucleo cinofili, in modo da individuare al più presto la persona da soccorrere.

L’uomo è rimasto bloccato dopo lo smottamento

La dinamica di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 13 ottobre in via Alessandro Volta, nel comune di Cinisello Balsamo, al confine con Cusano Milanino, è ancora da chiarire con certezza.

Lo smottamento avrebbe interessato un cantiere adiacente all’abitazione, che si trova in una zona residenziale della cittadina in provincia di Milano.

Come spiegato dai vigili stessi, le operazioni di soccorso e di salvataggio dell’uomo rimasto sepolto sono state rese particolarmente delicate a causa dell’instabilità del sito.