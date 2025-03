Slot machine irregolari, maxi multa a un circolo ricreativo: il bilancio dell'operazione a Isola Capo Rizzuto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’operazione di vasta portata è stata condotta dalla Polizia a Isola Capo Rizzuto per contrastare la criminalità organizzata e diffusa. L’intervento, avvenuto nei giorni scorsi, ha visto l’impiego di numerosi equipaggi e personale specializzato per garantire la sicurezza e prevenire reati, in particolare lo spaccio di stupefacenti.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha coinvolto diverse unità, tra cui il Reparto Prevenzione Crimine, la Polizia Amministrativa, l’Ufficio Immigrazione, la Squadra Mobile, l’Anticrimine, la Digos, la Polizia Scientifica, la Polizia Stradale, la Polizia Postale e la Polizia Ferroviaria. Sono state controllate 469 persone, di cui 54 cittadini extracomunitari e 166 positivi in banca dati SDI, oltre a 188 veicoli.

Controlli e sanzioni

Nel corso dell’operazione, sono stati effettuati 6 controlli domiciliari su soggetti con precedenti di polizia e 12 posti di controllo, con l’emissione di 2 sanzioni al Codice della Strada. Sono stati ispezionati 11 esercizi commerciali, tra cui una gioielleria e un circolo ricreativo, dove è stata elevata una sanzione di 30mila euro per l’uso di slot machine non conformi alla normativa.

Controlli sull’immigrazione

Personale dell’Ufficio Immigrazione, insieme alla DIGOS, ha verificato la presenza di ospiti extracomunitari in due abitazioni, identificando 24 soggetti. Ulteriori controlli sono stati estesi a una moschea, dove sono state identificate 6 persone. Questi controlli mirano a garantire la regolarità degli stranieri nel territorio nazionale.

Altri interventi

La Polizia Anticrimine e la Squadra Mobile hanno effettuato 6 controlli su soggetti pericolosi agli arresti domiciliari e 2 perquisizioni domiciliari alla ricerca di armi e droga, che hanno dato esito negativo. Il Reparto Prevenzione Crimine ha controllato avventori in 4 esercizi commerciali, identificando 39 soggetti, di cui 18 positivi allo SDI.

Controlli stradali e amministrativi

La Polizia Stradale ha eseguito 5 controlli amministrativi in esercizi commerciali, identificando 8 soggetti, di cui 2 positivi. Sono state elevate sanzioni per la mancanza di registri di carico e scarico rifiuti in una rivendita di gomme e un centro revisioni/officina meccatronica, rispettivamente di 2066,67 euro e 6200 euro.

Controlli ferroviari

La Polizia Ferroviaria ha effettuato posti di controllo nei pressi della stazione di Isola Capo Rizzuto, identificando 68 persone, di cui 24 positivi, e controllando 47 veicoli.

Fonte foto: IPA