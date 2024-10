Skype down giovedì 31 ottobre 2024, problemi di connessione e invio messaggi: centinaia di segnalazioni

Nella tarda serata di giovedì 31 ottobre è in corso un down della piattaforma Skype. Gli utenti segnalano l’impossibilità di inviare e ricevere messaggi. Le segnalazioni hanno raggiunto il piccolo intorno alle 18:40, sia per l’app da dispositivi mobili (iOS e Android) sia per la versione desktop.

Skype down il 31 ottobre, cosa sappiamo

Il sito Downdetector riporta un picco di segnalazioni alle 18:33. Per il momento i messaggi degli utenti sono assenti, ma se verifichiamo sul social network X scopriamo che il problema non riguarda solamente gli utenti italiani.

Numerose, infatti, sono le segnalazioni che arrivano da India, Stati Uniti e altri Paesi. Sia in Italia che all’estero si segnala che il down di Skype sta compromettendo la possibilità di inviare e ricevere messaggi, ma non solo.

Su X si segnala che il down si estende anche al servizio di chiamata e videochiamata. Per il momento l’azienda non ha fornito informazioni in merito.

Intanto sull’ex Twitter l’hashtag #skypedown spopola tra gli iscritti che cercano una spiegazione per il disservizio ma, ribadiamo, mentre scriviamo non è possibile risalire alla causa del problema.

Le possibili spiegazioni

Come suggerisce Fanpage, il down di Skype del 31 ottobre potrebbe essere dovuto a un problema legato ai server oppure a un aggiornamento che avrebbe alterato il codice.

Anche l’account Skype Support, per il momento, non ha pubblicato aggiornamenti né spiegazioni. Il disservizio sta causando non pochi problemi agli utenti che usano Skype per lavoro, ma anche agli iscritti che grazie alla piattaforma restano in comunicazione con tutte le parti del mondo bypassando i costi della telefonia fissa e sfruttando, quindi, il traffico dati del proprio abbonamento.

I precedenti su Meta e PosteID

Recentemente gli internauti hanno avuto problemi anche con le app più popolari di Meta, ovvero Facebook e Instagram. Il down si era verificato il 14 ottobre.

Due mesi prima, il 15 luglio, in Italia si è verificato un down dell’app PosteID e dell’accesso ai servizi tramite il servizio spid di Poste Italiane.

La situazione attuale su Skype

Mentre scriviamo (19:19) lentamente il down di Skype è in timida regressione: in taluni casi è possibile inviare messaggi, ma ciclicamente il problema si ripresenta.

Il problema potrebbe rientrare nel corso della serata.