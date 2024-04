Skipper disperso per giorni in mare, recuperato a sud della Calabria: il video del salvataggio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Per circa 9 giorni è andato alla deriva con la sua barca, in balia delle onde e senza contatti con la terra ferma. Lo skipper spagnolo disperso in mare dallo scorso 11 aprile tra la Grecia e l’Italia è stato recuperato al largo della Calabria durante una difficile operazione di salvataggio della guardia costiera, resa ancora più complicata dal maltempo.

Lo skipper disperso

Il velista era in navigazione in solitaria dall’isola di Creta alla Sicilia su un’imbarcazione a vela di 12 metri, la “Black Bit”.

La guardia costiera lo ha individuato a circa 200 chilometri a sud delle coste calabresi, dopo aver ricevuto la segnalazione dal centro di soccorso greco del Pireo e grazie al riscontro satellitare che indicava la possibile presenza dell’imbarcazione in difficoltà a 110 miglia da Capo Spartivento.

Fonte foto: Screenshot ANSA - Guardia costiera

Un frame del video dell’operazione di salvataggio

L’operazione di salvataggio

Immediato l’avvio dell’operazione di salvataggio, coordinata dalla Direzione marittima di Reggio Calabria, con l’intervento nella zona di una motovedetta della guardia costiera partita da Roccella Jonica e due mercantili dirottati in zona alla ricerca della barca a vela, oltre all’impiego di un aereo decollato da Catania.

I soccorsi hanno avuto inizio nel pomeriggio di venerdì 19 aprile e sono andati avanti per tutta la notte fino alle prime ore di sabato 20, a causa del mare agitato e delle difficili condizioni meteo, con vento a 40 nodi, che hanno complicato il salvataggio.

Lanciando segnali luminosi dalla propria imbarcazione il velista è riuscito a segnalare la sua posizione all’aereo impegnato nel sorvolo dell’area, per poi essere raggiunto nel cuore della notte dalla motovedetta CP311.

Messo in salvo e ricevute le prime cure, lo skipper spagnolo è stato poi affidato al personale sanitario del 118 all’arrivo al porto di Roccella.