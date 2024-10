Sito 512 in Israele, la base segreta Usa contro l'Iran è piena di armi: che ruolo hanno gli americani

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Gli Usa hanno in Israele una loro “base segreta”: si chiama Sito 512, si tratta di un avamposto statunitense che dispone di infrastrutture importanti, armi sofisticate e che testimonia lo stretto grado di collaborazione tra i due Paesi.

La base segreta Usa in Israele, contro l’Iran: i dettagli

Il Sito 512 si trova sul monte Har Qeren, nel deserto del Negev: dista una trentina di chilometri dalla Striscia di Gaza ma non serve a tenere sotto controllo la situazione tra Israele e Palestina, quanto quella con l’Iran. È nata infatti con l’obiettivo di monitorare le minacce di missili balistici provenienti da Teheran.

Pur nata come base segreta, avendo un codice che la identifica come tale, è in realtà nota da tempo. È stata realizzata dagli Usa insieme a Israele e fu inaugurata nei primi anni 2000 dall’amministrazione Bush.

Cos’è il Sito 512

In un primo momento, il sito poteva ospitare meno di un centinaio di soldati ed era descritto come una “cooperative security location”. Nel 2017 prima e nel 2023 poi, è stata ampliata e ora può accogliere anche 1.000 persone. Lo riporta Il Corriere della Sera. In questo momento nella base sono stanziati circa 300 uomini.

Site 512 è stato rinforzato in queste ore a causa dell’escalation del conflitto in Medio Oriente. Il presidente Joe Biden ha autorizzato l’invio del sistema di difesa aerea Thaad (Terminal High Altitude Area Defense) in Israele e, con esso, sono arrivati nel territorio circa 100 soldati americani in supporto all’Idf.

Seppur si tratti di una base ad altissima tecnologia, essa non ha rilevato in tempo l’attacco lanciato da Hamas il 7 ottobre 2023. Secondo The Intercept, non è stato in grado di farlo poiché la sua attività di sorveglianza e monitoraggio è orientata esclusivamente verso l’Iran.

Quali armi e tecnologie ci sono al suo interno

Nel Sito 512 sono presenti un radar mobile, i Patriot e, presumibilmente, un Thaad, il sofisticato sistema antimissilistico già citato.

La base è dotata del radar AN/TPY-2, sviluppato da Rtx che riesce a tracciare missili balistici da 540 a quasi 3000 chilometri.

La struttura costa intorno ai 35,8 milioni di dollari. La sua esistenza è rimasta segreta fino a qualche mese fa, quando è stata menzionata indirettamente in un contratto del Pentagono del 2 agosto 2023.