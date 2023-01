Siracusa, bomba esplode nell'androne del condominio: terrore tra gli inquilini, indagini in corso

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Panico a Siracusa. Una bomba è stata fatta esplodere nell’androne di un condominio nella serata di martedì 10 gennaio. Diversi i danni all’interno della palazzina, fortunatamente per nessuno degli inquilini sono stati necessari i soccorsi. Indagini in corso, la polizia è al lavoro per studiare i filmati delle telecamere della zona.

La dinamica

Una bomba carta è stata fatta esplodere nell’androne di un condominio in via Pietro Novelli, a Siracusa, intorno alle ore 22 di martedì 10 gennaio.

Il rumore è stato fortissimo: gli inquilini dello stabile e i residenti della zona, in preda al panico, sono scesi in strada.

Il condominio in cui è stata fatta esplodere la bomba è in via Pietro Novelli, a Siracusa

I soccorsi e le indagini

Sul posto, come riferito dall’Ansa, sia la polizia sia i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.

Diversi i danni all’interno della palazzina, ma fortunatamente nessun ferito.

Gli agenti della squadra mobile hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona per cercare di acquisire elementi utili alle indagini.

Gli investigatori devono capire se si tratti di un messaggio indirizzato a qualcuno che abita nel palazzo o di un atto vandalico.

I precedenti

Il quotidiano Siracusa News ricorda che è “la quarta volta in pochi anni in cui la zona di viale Zecchino è stata effettivamente oggetto di diversi attentati dinamitardi”.