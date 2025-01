Sinner non andrà al Quirinale dopo l'invito di Sergio Mattarella: i medici avrebbero consigliato di riposare

Si può rifiutare l’invito del presidente della Repubblica? Se lo deve essere chiesto, e parecchio, Jannik Sinner prima di rispedirlo all’illustre mittente, Sergio Mattarella. Il tennista, fresco vincitore (per la seconda volta di fila) degli Australian Open, non sarà al Quirinale mercoledì 29 gennaio. Il numero 1 al mondo lo avrebbe accolto insieme agli altri protagonisti dei successi del tennis azzurro nel 2024. Il motivo del rifiuto sarebbe legato a ragioni mediche.

Perché Sinner non andrà da Mattarella

Come riferito da Adnkronos, Sinner non sarà presente al Quirinale per via di un affaticamento dopo il grande sforzo sostenuto a Melbourne, agli Australian Open.

I medici gli avrebbero consigliato riposo. Lo riferiscono fonti vicine all’atleta.

Fonte foto: ANSA Sinner soccorso dai medici durante il match contro Rune, agli Australian Open

Sinner, già dopo aver vinto a Melbourne, aveva detto “di dover ancora decidere” se andare o no con la Federtennis da Mattarella.

Al Quirinale ci saranno quindi gli azzurri della nazionale di Davis – tra cui Matteo Berrettini – guidati dal capitano Filippo Volandri e le azzurre che si sono aggiudicate l’ultima Billie Jean King Cup – compresa dunque Jasmine Paolini – con Tathiana Garbin al timone.

Niente torneo di Rotterdam

Sinner non andrà nemmeno a Rotterdam, il campione altoatesino nelle scorse ore ha comunicato la rinuncia agli organizzatori del torneo in cui avrebbe partecipato da campione uscente.

Il virus che lo ha colpito durante gli Australian Open

Sinner era stato a un passo dall’eliminazione nella sfida contro Holger Rune, agli ottavi di finale, a causa di un malore.

Uno stop di 11 minuti con tremori che avevano fatto preoccupare in primis il tennista, e a seguire tutti i suoi fan.

Non sembrava in grado di giocare, colpa di un virus che lo debilitato, ma che è riuscito a battere, marciando poi trionfalmente verso la vittoria del torneo.

Sinner re degli ascolti

Sinner, oltre a vincere agli Australian Open, ha vinto anche in tv.

La finale, in diretta in chiaro sul Nove, è stata seguita da 2,4 milioni di telespettatori con uno share del 22,5%.

Un altro 10,8% (1,142 milioni di telespettatori) ha visto la sfida su Eurosport 1.

Il totale è da primato, soprattutto per la fascia oraria mattutina: 3,5 milioni di spettatori e oltre 33% di share con un picco di quasi 5 milioni alle 12.28 al momento del punto decisivo.