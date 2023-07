Sinéad O'Connor è morta a 56 anni: addio all'indimenticabile interprete di Nothing compares 2 U

Sinéad O’Connor, celeberrima cantante irlandese il cui periodo d’oro andò dagli Anni ’80 alla metà dei ’90 è morta all’età di 56 anni.

E’ morta Sinéad O’Connor

La sua toccante Nothing compares 2 U del 1990 è immediatamente diventata una hit mondiale ed è entrata nella storia della musica pop, complice un video in cui il viso della cantante, in primo piano, letteralmente bucava lo schermo ed emozionava tanto quanto il testo della canzone.

Negli anni la carriera e la vita di Sinéad O’Connor hanno conosciuto vette e abissi.

Fonte foto: IPA

“Sono cresciuta con molti traumi e abusi”, aveva detto nel 2020. “Poi sono entrata direttamente nel mondo della musica. E non ho mai imparato davvero come fare a vivere una vita normale“.

Queste parole accompagnarono il messaggio con il quale la cantante annunciava l’annullamento dei concerti in programma per tornare in rehab.

Nel 1991 People la inserì nella lista delle 50 persone più belle del mondo.

Di lei scrisse “… è dotata di occhi morbidi e penetranti, una carnagione lattea e labbra ondulate come l’arco di un arciere, anche se lei le minimizza…”

Nel 1992 Sinead O’ Connor fece a pezzi una foto di Papa Giovanni Paolo II durante a corollario della sua esibizione al Saturday Night Live.

La cantante spiegò successivamente di averlo fatto in segno di protesta per la sua esperienza traumatica con la Chiesa irlandese.

In seguito chiese scusa al Papa, il quale la perdonò.

Nell’agosto del 2017 O’Connor sfogò il suo dolore tramite un messaggio su Facebook:

“Sono da sola, tutti mi trattano male e sono malata. Le malattie mentali sono come le droghe”.

“Vivo in un motel Travelodge in New Jersey e sono da sola. E non c’è niente nella mia vita eccetto il mio psichiatra, la persona più dolce al mondo, che mi tiene in vita”.

“Voglio che tutti sappiano cosa significa, e perché faccio questo video. Le malattie mentali sono come le droghe, sono uno stigma. All’improvviso, tutte le persone che dovrebbero amarti e prendersi cura di te ti trattano male”, disse.

Nel 2018, dopo anni di tormento interiore, la cantante si convertì all’Islam adottando il nome di Shuhada’ Davitt.

“Sono orgogliosa di essere diventata musulmana. Questa è la conclusione naturale del viaggio di ogni teologo intelligente. Lo studio di tutti i testi porta all’Islam”, annunciò su Twitter.

Sinéad O’Connor ha pubblicato 10 album in studio.

Nel suo curriculum artistico, fra gli altri, il premio inaugurale per Classic Irish Album agli RTÉ Choice Music Awards vinto all’inizio di quest’anno.

[Notizia in aggiornamento]