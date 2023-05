Sindaco polacco precipita dalla finestra di un hotel di Cagliari: 44enne muore dopo la caduta dal quarto piano

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragedia nella notte a Cagliari dove un uomo di 44 anni è morto dopo essere precipitato dal balcone del quarto piano dell’hotel in cui soggiornava. L’uomo, riferiscono i media locali, era il sindaco di una cittadina polacca e si trovava in Sardegna insieme ad altri connazionali per una trasferta istituzionale che prevedeva una serie di visite nell’isola.

Cade dal quarto piano, morto sindaco polacco

L’episodio è avvenuto attorno alle 2 di notte all’Hotel Due Colonne, struttura del centro storico Cagliaritano. A chiamare i soccorsi è stato un passante che ha trovato il 44enne agonizzante in strada.

Secondo quanto emerso, sembra che il primo cittadino polacco sia precipitato dal quarto piano in maniera fortuita. Il 44enne, infatti, sembra si trovasse in camera con un altro collega e che fosse seduto sul davanzale quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona dov’è avvenuto il fatto

Il volo dal quarto piano gli è stato fatale e nonostante il tempestivo intervento del 118 il 44enne è stato dichiarato morto dai soccorritori.

Indagini sulla morte del sindaco

Come da prassi sul caso è stata aperta un’indagine volta a chiarire i dettagli di quanto accaduto. Sul posto, allertati dal 118 e dalla struttura, sono intervenuti anche gli uomini della polizia che hanno avviato i rilievi del caso.

Gli investigatori della mobile, coordinati dal dirigenteFabrizio Mustaro, hanno avviato gli accertamenti durati tutta la notte e sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della scientifica per aiutarli nei rilievi.

Le ipotesi sulla morte

Come detto, al momento gli investigatori starebbero lavorando per chiarire i contorni del tragico incidente avvenuto all’hotel Due Colonne di Cagliari che ha portato alla morte del sindaco della cittadina polacca.

Stando a quanto emerge, però, sarebbe stata esclusa la pista dell’aggressione, con la morte del 44enne che potrebbe essere riconducibile a una tragica fatalità. Gli uomini dell’arma avrebbero infatti già sentito il collega-compagno di stanza del sindaco deceduto e sarebbe emerso un quadro un po’ più chiaro. Stando ai rilievi, infatti, sembrerebbe che la vittima abbia perso l’equilibrio mentre si trovava seduto sul davanzale della finestra della stanza del quarto piano dell’hotel nel centro storico di Cagliari.