Sindaco di New York visita sinagoga e ghetto ebraico a Roma: "Distruggiamo Hamas, riportiamo ostaggi a casa"

Il sindaco di New York Eric Adams in visita oggi domenica 12 maggio presso la sinagoga e il quartiere ebraico di Roma. “Riportiamo gli ostaggi israeliani a casa”, ha detto Adams davanti a uno striscione con i loro volti, aggiungendo: “Distruggiamo Hamas”. Adams, in questi giorni a Roma per appuntamenti istituzionali, ha incontrato il presidente della Comunità ebraica romana Fadlun e il rabbino capo Di Segni.

Sindaco di New York a Roma in visita a sinagoga e quartiere ebraico: “Distruggiamo Hamas”

Oggi domenica 12 maggio il sindaco di New York Eric Adams ha visitato la sinagoga e il quartiere ebraico di Roma: “Distruggiamo Hamas”, ha affermato Adams, nella Capitale per impegni istituzionali.

“Quando si guardano le facce qui, si sta parlando di persone vere”, ha dichiarato il sindaco della Grande Mela di fronte a uno striscione con le foto degli ostaggi israeliani a Gaza rapiti da Hamas lo scorso 7 ottobre: “Quindi sono chiaro. Riportiamoli a casa, e distruggiamo Hamas. Questo è quello che deve essere fatto”.

Il presidente della Comunità ebraica romana, Victor Fadlun, ha evidenziato come Adams gli abbia detto “sono vostro fratello, le vostre battaglie sono le mie battaglie”, e ha ricordato: “Gli ebrei sono qui da 2500 anni, nelle battaglie di civiltà erano a fianco degli afroamericani e non avremmo potuto fare altrimenti”.

Eric Adams a Roma con il sindaco Gualtieri

Eric Adams, sindaco di New York, nella sua visita a Roma di questi giorni ha incontrato anche l’omologo Roberto Gualtieri.

In visita ufficiale per osservare la sinergia tra terzo settore e istituzioni, ieri sabato 11 maggio Adams ha visto Gualtieri in Campidoglio che ha evidenziato “grande sintonia” con il primo cittadino americano.

“Roma e New York vogliono lavorare insieme“, il messaggio del sindaco di Roma sui social, “perché per governare città globali come sono le nostre c’è bisogno di condividere idee e pratiche da adottare per fronteggiare le grandi sfide “.

L’incontro con Papa Francesco

Dopo essersi recato presso la sinagoga e il quartiere ebraico di Roma, il sindaco di New York Eric Adams ha poi incontrato Papa Francesco.

“Con Sua Santità abbiamo avuto solo una breve conversazione”, ha raccontato Adams su Instagram. “Gli ho chiesto di pregare per noi che fronteggiamo i tanti conflitti globali”.

Tra essi “la guerra in Sudan, cosa sta succedendo a Haiti, o nel Medio Oriente”, continua il sindaco, che ricorda come abbiano “discusso i nostri sforzi comuni per fermare antisemitismo, islamofobia e tutte le forme di odio”.