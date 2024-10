Sindaco di Corsano Biagio Raona muore d'infarto dopo essere stato al pronto soccorso, aperta indagine

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragedia a Corsano, in provincia di Lecce, dove il sindaco, Biagio Raona, è morto d’infarto dopo essere stato dimesso solo poche ore prima dal pronto soccorso. La Procura della città salentina ha aperto un’inchiesta per stabilire le cause della sua morte e accertare le eventuali responsabilità.

Città in lutto per il decesso di Biagio Raona

Il sindaco di Corsano, Biagio Raona, è morto intorno alla mezzanotte tra lunedì 14 e martedì 15 ottobre a causa di un infarto che lo ha colpito mentre si trovava a casa, nel suo letto di fianco alla moglie.

Vano il tentativo dei soccorritori di rianimarlo che hanno potuto solo constatare il decesso del sindaco per il malore.

Fonte foto: Tuttocittà Il sindaco era al suo terzo mandato nella cittadina pugliese

Sindaco morto: tutti i dubbi sulle sue ultime ore

Dopo la morte dell’uomo, la famiglia aveva presentato un esposto nel quale si richiedeva che fosse eseguita l’autopsia – disposta poi per giovedì 17. Questa richiesta ha fatto sì che venisse aperta un’inchiesta da parte della Procura di Lecce.

I familiari sostengono infatti che, dopo aver accusato dei dolori al petto nella serata precedente alla sua morte, Raona fosse andato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Panico di Tricase. Visitato dal personale sanitario e sottoposto ai controlli di routine, il sindaco sarebbe stato dunque rispedito a casa, senza che fosse ravvisato nulla di allarmante.

Il magistrato di turno ha disposto la chiusura della camera ardente. È stato inoltre rinviato il funerale che era stato fissato per mercoledì alla chiesa parrocchiale di San Biagio di Corsano.

Chi era il sindaco di Corsano, morto per infarto

Il sindaco di Corsano (Lecce), Biagio Raona, aveva 64 anni, guidava la lista civica “Corsano Futura” ed era un medico odontoiatria.

Era al terzo mandato nel comune di cinquemila abitanti della Puglia che lo aveva rieletto nel giugno scorso con un consenso di 1.955 voti, pari al 57,93%. In città è stato proclamato il lutto cittadino per due giorni. Il vice sindaco, Francesco Caracciolo, ha scritto in una nota che tale scelta era “opportuna e doverosa, interpretando il comune sentimento della popolazione, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore dei familiari”.

Lascia la moglie Dora, i figli Pierluigi, Angelo ed Edoardo, a breve sarebbe diventato nonno di due nipoti.