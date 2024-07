Sindaco beve un bicchiere d'acqua del lago di Garda, la provocazione di Paolo Formaggioni a Brenzone (Verona)

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Sta facendo il giro del web il “salute!” esclamato da Palo Formaggioni. Il sindaco di Brenzone ha bevuto un bicchiere per rassicurare sulla salubrità dell’acqua del lago di Garda, in seguito alla preoccupazione scatenata dall’epidemia di gastroenterite scoppiata nel vicino comune di Torri del Benaco, in provincia di Verona.

La provocazione del sindaco di Brenzone Paolo Formaggioni

“Salute!”: lo ha affermato a gran voce Paolo Formaggioni, sindaco del comune veneto di Brenzone, sulle rive del più grande lago italiano.

Il primo cittadino si trovava sul lago di Garda chiamato, assieme ai colleghi della zona, a partecipare al tavolo per l’emergenza batterica convocato a Torri del Benaco.

Fonte foto: iStock Il lago di Garda

Il convegno è stato organizzato dal sindaco del paese di ritrovo, Stefano Nicotra. Suscitando, a quanto pare, lo scetticismo di Formaggioni.

Di fronte all’ipotesi di una scarsa salubrità del Garda, Formaggioni ne ha testato sul proprio stomaco la pericolosità, bevendo un bicchiere colmo delle sue acque.

Un bicchiere d’acqua dal lago di Garda

“L’acqua del nostro lago è pura” ha affermato convinto la neo-star dei social Paolo Formaggioni. “Le analisi sui campioni prelevati nel lago sono risultate tutte negative”.

“La situazione clinica – ha proseguito il sindaco – come ha confermato l’Ulss 9, è in netto e veloce miglioramento”.

Si aspettano, specifica il coraggioso primo cittadino, gli esiti dei nuovi campionamenti, “ma tutto sta tornando nella norma”.

Epidemia di gastroenterite in Veneto

Nelle ultime settimane, il comune di Torri del Benaco, sulla sponda del Lago di Garda in provincia di Verona, è stato soggetto a una vera e propria epidemia: centinaia di persone sono state colpite da gastroenterite.

“Torri – ha spiegato Formaggioni – è il comune che confina con il nostro, a Brenzone non si sono registrati casi di contagio”.

Così, secondo il sindaco di Brenzone, “su questa vicenda c’è stato eccessivo allarmismo, con notizie infondate o esagerate diffuse anche dai media tedeschi che inevitabilmente hanno generato preoccupazione tra gli operatori turistici”.