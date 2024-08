Simone Biles vince l’oro alle Olimpiadi e sfida Donald Trump: il post sarcastico sui social

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Olimpiadi e politica tornano a legarsi. La ginnasta Simone Biles, fresca vincitrice dell’oro nell’all around, ha lanciato una frecciatina a Donald Trump, candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti. In un suo recente intervento, il Tycoon aveva parlato di immigrati che toglievano agli americani i “black jobs” e ora l’olimpionica gli ha risposto per le rime.

Cosa ha scritto su X Simone Biles e perché c’entra Donald Trump

“I love my black job“. Questo il commento di Simone Biles su X a un post a lei dedicato: un neanche troppo velato messaggio su un tema che aveva scatenato la comunità afroamericana, offesa dalle parole dell’ex presidente.

Biles veniva celebrata come la migliore di sempre, il cui “black job” è vincere medaglie d’oro e dominare la ginnastica.

Fonte foto: IPA

Simone Biles mentre festeggia la vittoria dell’oro a Parigi 2024

La politica contro la ginnasta: ci sono dei precedenti

A chi poi gli ha chiesto cosa fossero in effetti i “black jobs”, Trump non ha mai risposto in modo diretto.

Simone Biles era stata criticata duramente, in passato, anche dal vice del Tycoon, JD Vance. Questi l’aveva attaccata quando nel 2021 si ritirò dalle Olimpiadi di Tokyo, preferendo concentrarsi sulla sua salute mentale.

Vance aveva detto di non vedere di buon occhio il voler “elogiare le persone non per i loro momenti di forza, ma per quelli in cui si mostrano più deboli”,

L’immigrazione al centro della campagna elettorale di Donald Trump

Quello dell’immigrazione è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di Donald Trump.

L’ex Potus ha attaccato più volte l’attuale amministrazione “per aver fatto entrare milioni di persone che si sono presi i lavori da nero e quelli da ispanici”.

Anche contro la neo avversaria Kamala Harris, Trump non ha cambiato strategia e continua a colpire su questo tema.

Chi è Simone Biles e perché è così influente

Simone Biles è una delle migliori ginnaste di tutti i tempi, detiene numerosissimi record e, a Parigi, è tornata a vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi.

Dopo il suo ritiro a Tokyo, si era fatta portavoce del messaggio di attenzione agli aspetti mentali degli atleti, un argomento spesso sottovalutato.

Con le sue prestazioni, le sue parole e i suoi oltre 10 milioni di followers solo su Instagram, rappresenta una degli sportivi più influenti non solo in Patria ma a livello globale.