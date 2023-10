Simona Ventura e Paola Perego tornano con "Citofonare Rai 2" la domenica mattina: le novità

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Torna “Citofonare Rai 2”, l’appuntamento televisivo della domenica mattina condotto da Simona Ventura e Paola Perego. La coppia di conduttrici riparte dall’1 ottobre con la terza edizione della trasmissione confermata grazie ai buoni risultati di audience ottenuti fin qui.

Il format

“Canteremo ancora” avevano promesso le due presentatrici presentando la nuova stagione del programma dai contenuti leggeri e con tanti personaggi dello spettacolo ospiti in studio, che è stato allungato con mezz’ora in più come premio per aver saputo conquistare il pubblico.

Il format lanciato come esperimento per la fascia della domenica mattina è riuscito a confermarsi ed andrà dunque in onda dalle 10.30 fino alle 13. La coppia sarà anche protagonista della sabato sera di Rai 1 a ‘Ballando con le stelle’, dove si “sfideranno a colpi di salsa, rumba e tango”.

Fonte foto: ANSA Simona Ventura e Paola Perego

Le novità

Le due conduttrici promettono tanta voglia di divertirsi in quest’avventura insieme, nella quale assicurano di non “aver mai litigato, anche se siamo diverse possiamo dire complementari, e il nostro segreto è questo l’autoironia, ci prendiamo in giro da sole”.

Tra le novità di quest’anno, a fianco delle conduttrici ci sarà Gene Gnocchi, con una rubrica dal titolo “Ufficio Digene”, insieme all’attore caratterista Lucio Ciotola e al ritorno di Valeria Graci.

Gli ospiti della prima puntata

Ospiti della prima puntata il cast dell’ultimo film di Federico Moccia, ovvero “Mamma qui comando io”, da Maurizio Mattioli a Corinne Clery, da Simone Montedoro a Daniela Virgilio, fino al piccolo Alessio Di Domenicantonio.

Presenti in studio ospiti Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che racconteranno la storia della bellissima leggenda d’amore e mistero legata alla città di Vieste (Fg), e Simon and The Stars con il suo oroscopo settimanale.