Simona Branchetti ricorda in tv la giornalista Carlotta Dessì, lacrime in diretta a Pomeriggio 5 News

Lacrime in diretta per Simona Branchetti. Nella puntata del 2 agosto 2024 di Pomeriggio 5 News la conduttrice ha ricordato la giornalista Carlotta Dessì, morta lo scorso 6 febbraio all’età di 35 anni. Branchetti ha omaggiato la collega ed è poi scoppiata a piangere: “Scusatemi, ma Carlotta era un’amica vera“.

Simona Branchetti ricorda Carlotta Dessì

Durante la puntata di Pomeriggio 5 News di venerdì 2 agosto, Simona Branchetti ha dato la notizia che il paese natale di Carlotta Dessì, Gergei (Sud Sardegna), intitolerà un piazza alla giornalista, scomparsa nel febbraio scorso a causa di una grave malattia.

Visibilmente commossa nel dare l’annuncio, la conduttrice ha ceduto all’emozione, non riuscendo a trattenere le lacrime nel ricordo della collega e amica.

“Il paese di Gergei, in Sardegna, rende onore a Carlotta Dessì, la nostra collega, giornalista che ha lavorato con me per tanto tempo, al Tg5, a Morning News, Pomeriggio 5, che avrebbe voluto fare ora con noi”, ha detto Branchetti.

Branchetti in lacrime in diretta a Pomeriggio 5 News

“Le hanno dedicato una piazza, il prefetto della provincia di Nuoro ha autorizzato l’intitolazione di una piazza che si chiamerà Piazza Carlotta Dessì. Noi la ricordiamo tutti con grandissimo affetto“, ha continuato la conduttrice.

L’emozione nel ricordare la collega e amica era tanta e ha preso il sopravvento e Branchetti, visibilmente commossa, non è riuscita a trattenere le lacrime.

“Scusatemi, ma Carlotta era un’amica vera“, ha detto la conduttrice prima di passare la linea alla pubblicità.

Chi era Carlotta Dessì

Carlotta Dessì è scomparsa il 6 febbraio 2024 all’età di 35 anni a causa di una grave malattia.

Laureata alla Sapienza di Roma, aveva lavorato a lungo in Mediaset come inviata per diverse trasmissioni, tra cui Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Fuori dal coro.

Per il programma di Mario Giordano aveva realizzato diverse inchieste.

L’ultima apparizione in tv

Proprio a Fuori dal coro è avvenuta la sua ultima apparizione in tv, ospite del talk di Mario Giordano.

Nonostante le sue condizioni fossero già compromesse in quanto sottoposta a cure pesanti, la giornalista aveva espresso il suo desiderio di tornare a lavorare sul campo e di non arrendersi mai.