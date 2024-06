Simona Brachetti a Pomeriggio Cinque News al posto di Myrta Merlino: cosa c'è dietro alla sostituzione

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A partire da lunedì 17 giugno, Pomeriggio 5 con Myrta Merlino è stato sostituito dalla trasmissione Pomeriggio Cinque News, condotta da Simona Brachetti. Cosa c’è dietro questo cambio?

Cos’è Pomeriggio Cinque News con Simona Brachetti

Ha preso il via lunedì 17 giugno Pomeriggio 5 News, il talk targato Videonews che racconta ogni giorno la stretta attualità, la cronaca e il costume, assieme a ospiti in studio e inviati sul campo.

Non si tratta di una novità in casa Mediaset, bensì di un ritorno: la prima edizione è andata in onda da dicembre 2021 a gennaio 2022 e ora ritorna in estate, nuovamente con la conduzione di Simona Brachetti.

Da lunedì 17 giugno e fino a settembre, al posto di Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino su Canale 5 c’è Pomeriggio 5 News, con Simona Brachetti alla conduzione.

Chi è Simona Brachetti

Quarantasette anni, romagnola, Simona Brachetti è una giornalista, in possesso di una laurea in Giurisprudenza.

Dopo aver lavorato nelle redazioni di alcune testate locali e aver partecipato a programmi per le emittenti Happy Channel, Odeon Tv, Stream Tv e Telemontecarlo, nel 2003 è approdata a Sky Tg24 per condurre il telegiornale pomeridiano e la rubrica meteorologica ‘Bel tempo si spera’ (della quale è stata anche autrice).

Nel 2007 è passata alla rete ammiraglia di Mediaset con il Tg5, di cui è diventata uno dei “mezzibusto” più riconosciuti e apprezzati (nel 2022 e nel 2023, ha vinto gli Italian Tv Award e l’Antenna d’Oro per la tv, il premio dedicato ai personaggi del piccolo schermo). Dopo il Tg5 è approdata a Morning News e a Pomeriggio 5 News, che ora occuperà la fascia pomeridiana di Canale 5 fino a settembre per la pausa estiva di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino.

Nel 2020, Simona Brachetti ha pubblicato anche un libro, intitolato ‘Donne!!! È arrivato lo smart working. Opportunità o trappola?‘.

Il messaggio di Myrta Merlino ai telespettatori

Nell’ultima puntata del suo Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha detto ai telespettatori: “Vi devo dire una cosa importante perché da lunedì 17 giugno parte Pomeriggio 5 News e al timone, con mio sommo gaudio, con mia gioia vera, ci va una donna, Simona Branchetti, a cui faccio un enorme in bocca al lupo e le dico ‘forza'”.