Simona Amorello, vicepresidente del consiglio comunale di Monterotondo, muore a 29 anni: fatale un aneurisma

Tragedia a Monterotondo. La vicepresidente del consiglio comunale Simona Amorello, eletta con il Partito Democratico, è morta a soli 29 anni. La causa un improvviso malore, causato da un aneurisma. Scossi sia la comunità della cittadina laziale che il partito.

Il malore di Simona Amorello

Il comune di Monterotondo piange la vicepresidente del consiglio comunale Simona Amorello, di soli 29 anni. Eletta in quota PD nel consiglio comunale della cittadina, è morta venerdì 2 giugno a causa di un improvviso malore.

Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano ‘La Repubblica’, la ragazza sarebbe rimasta vittima di un aneurisma fulminante che non le avrebbe lasciato scampo.

Monterotondo, cittadina dove Simona Amorello era stata eletta vicepresidente del consiglio comunale

Simona Amorello era originaria di Partinico, un comune in provincia di Palermo, ma si era trasferita a Roma finite le scuole superiori per completare i propri studi.

L’università a Roma e la carriera politica nel PD

Dalla Sicilia, Amorello era arrivata fino a Roma per studiare scienze infermieristiche all’università di Tor Vergata, dove si era laureata.

Nel frattempo aveva anche portato avanti una carriera politica parallela a quella da studente, proprio nel comune di Monterotondo.

Nel 2019, dopo aver trovato lavoro presso l’ospedale San Giovanni Battista a Roma, in via della Magliana, era stata eletta al consiglio comunale della cittadina, della quale era diventata vicepresidente.

Il saluto del comune e del partito

L’intera comunità è in lutto, e i primi ad esprimere il proprio cordoglio sono stati i compagni di partito di Amorello, tramite una nota della sezione del PD di Monterotondo: “Profondamente colpiti e addolorati per questa improvvisa e grave perdita esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro abbraccio alla sua famiglia”.

Ha commentato anche il sindaco Riccardo Varone “Sconvolto e profondamente addolorato, fatico a trovare le parole per esprimere la mia vicinanza a Salvatore, a Margherita, a Paolo per la scomparsa di Simona Amorello, amica, consigliera comunale e vice presidente del consiglio comunale”.

Non è però soltanto la cittadina laziale a piangere Simona Amorello. Anche il suo paese d’origine, Partinico in provincia di Palermo, si è stretto in un abbraccio attorno alla famiglia della giovane infermiera.