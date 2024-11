Silvana La Rocca uccisa dal figlio a Marina di Leporano, Salvatore Dettori confessa l'omicidio della madre

Silvana La Rocca è stata uccisa. Salvatore Dettori, il figlio della 73enne insegnante in pensione, ha confessato l‘omicidio della madre. La donna era stata trovata morta nel giardino della sua casa a Marina di Leporano, in provincia di Taranto, con una profonda ferita all’addome. Il 46enne ha confessato ai carabinieri, durante l’interrogatorio, di averla accoltellata e di essere fuggito.

La confessione dell’omicidio di Silvana La Rocca a Marina di Leporano

Il cadavere di Silvana La Rocca, 73enne insegnante in pensione, era stato trovato nel giardino della villetta in una pozza di sangue nella serata di giovedì 14 novembre a Marina di Leporano, provincia di Taranto.

A chiamare i carabinieri sarebbe stato uno dei figli, Salvatore Dettori, dicendo di essere preoccupato perché non riusciva a contattare la madre da ore.

Chi è Salvatore Dettori

Salvatore Dettori, residente a Pulsano (Taranto), è un ex militare della Marina.

Come spiegato dall’Ansa, sarebbe stato lui a chiamare i carabinieri dopo l’omicidio.

Sembra che la casa fosse satura di gas al suo interno: non si esclude l’intenzione di un depistaggio, perché la ferita all’addome della donna avrebbe da subito fatto escludere l’ipotesi dell’incidente domestico.

Non si esclude invece la possibilità che Dettori volesse far saltare in aria la casa per coprire le tracce, rischiando di provocare una strage.

Il Corriere della Sera parla di un’esplosione avvenuta nell’appartamento.

Durante l’interrogatorio, però, il 46enne si sarebbe contraddetto sui suoi spostamenti, crollando e confessando infine l’omicidio.

Indagini in corso

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’omicidio e risalire al movente.

Passate al setaccio le immagini della videosorveglianza e ascoltati i vicini di casa della donna.

Chi era Silvana La Rocca

Insegnante in pensione, Silvana La Rocca era rimasta vedova dopo la morte del marito, Cataldo Dettori, ex lavoratore dell’Ilva morto nel 2002 in un incidente sul lavoro proprio nell’azienda.

La coppia aveva due figli: l’altro, non coinvolto nell’omicidio, è residente in Francia secondo quanto riferito da Repubblica.