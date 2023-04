Silos crolla su un'auto in un'azienda agricola a Forlì: morti tre fratelli giovanissimi, due sono minorenni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia in un’azienda agricola di Bertinoro, in provincia di Forlì Cesena. Un silos contenente mangime è crollato all’improvviso su un’automobile, schiacciandola. A bordo della vettura c’erano tre giovani fratelli, l’impatto non ha lasciato loro scampo. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei tre.

L’incidente in un allevamento a Bertinoro

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di venerdì 7 aprile in un allevamento di pollame nelle campagne di San Pietro in Guardiano, nel territorio comunale di Bertinoro, in provincia di Forlì Cesena.

L’incidente è avvenuto nel piazzale dell’azienda agricola. Per cause da accertare, attorno alle 15 un silos pieno di mangime è crollato su un’automobile a bordo della quale si trovavano tre persone.

Silos crolla su un’auto: tre morti

Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, le vittime sono tre fratelli di origini marocchine, una ragazza di 18 anni e due ragazzini di 14 e 10 anni, residenti con la famiglia a Meldola.

Immediati i soccorsi, ma per i tre giovanissimi non c’è stato niente da fare. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco con la gru per poter rimuovere il silos.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito, la ragazza appena maggiorenne aveva il foglio rosa e stava facendodelle prove di guida nel piazzale dell’azienda dove lo zio lavora come custode.

La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara, ma da quanto emerso sembra che l’auto condotta dalla giovane sia finita contro il silos, urtando un sostegno. La struttura è quindi crollata, schiacciando la vettura e gli occupanti all’interno.

Sulla dinamica della sciagura indagano i carabinieri della Compagnia di Meldola.