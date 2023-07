Silo di cemento esplode a Tortona vicino ad Alessandria, in ospedale 8 operai investiti dalla nube di polvere

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una decina di operai sono stati travolti da una nube di cemento che si è sprigionata in uno stabilimento di Tortona, in provincia di Alessandria, in seguito all’esplosione di un silo. I lavoratori feriti sarebbero otto, ma senza riportare gravi conseguenze: sono stati trasportati tutti in ospedale in codice giallo e nessuno in serie condizioni. Lo riporta ‘La Stampa’.

L’esplosione

L’incidente è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento nell’impianto di betonaggio dell’azienda di costruzioni e ristrutturazioni Codelfa (gruppo Gavio) sulla strada provinciale Tortona-Sale.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune di Tortona dove è avvenute l’incidente sul lavoro

Secondo le prime ricostruzioni sull’esplosione, gli operai a lavoro si sarebbero accorti in tempo di ciò che stesse accadendo, riuscendo ad allontanarsi in fretta così da venire investiti dai detriti del silo ma soltanto dalla nuvola di cemento.

Dalle informazioni riferite dalla centrale operativa alessandrina del 118, degli otto feriti trasportati negli ospedali della zona, due sono stati portati a Voghera, tre trasferiti a Novi Ligure e tre a Tortona.

Le ipotesi sull’esplosione

Da quanto emerso tra le prime ipotesi sulle cause dell’incidente industriale, lo scoppio sarebbe stato provocato dalle alte temperature che avrebbe fatto saltare il tappo del silo pieno di cemento, proiettandolo a grande altezza.

Oltre ai mezzi di soccorso, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri e una squadra del Servizio prevenzione e sicurezza a lavoro (Spresal), per mettere in sicurezza lo stabilimento e risalire alle possibili ragioni della deflagrazione.

Come riportato da ‘Rainews’, lo stabilimento di betonaggio all’altezza del casello autostradale di Tortona è di proprietà della Codelfa, un’azienda di costruzioni che nel 2014 è stata acquisita da Itinera, una delle principali società di costruzione italiane, specializzata nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali e di edilizia civile ed industriale. Itinera è a sua volta controllata dalla holding ASTM del Gruppo Gavio.

Il precedente

Un fatto simile è accaduto lo scorso aprile quando un silo di ammoniaca è esploso nella fabbrica di ghiaccio Ice Cube a Termini Imerese. In quell’incidente non ci sarebbero stati operai coinvolti, ma in seguito alle operazioni di messa in sicurezza dell’impianto un vigile del fuoco è rimasto leggermente intossicato.