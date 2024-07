Sigfrido Ranucci non sarà alla presentazione dei palinsesti in polemica con la Rai: "Report merita rispetto"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sigfrido Ranucci non presenzierà all’evento di presentazione dei palinsesti Rai, in aperta polemica con l’azienda, colpevole – secondo il giornalista – di non mostrare il rispetto dovuto alla sua trasmissione Report. Un messaggio forte, quello del coautore e conduttore del programma premiato come miglior prodotto di informazione su Rai 3, da ricondurre alla possibilità che in autunno Report possa cambiare collocazione.

La polemica di Sigfrido Ranucci con la Rai per Report

La sensazione è che Sigfrido Ranucci ne avrebbe da dire, sulla Rai. “Non ne parlo, vorrei evitare un procedimento disciplinare” ha ammesso il giornalista nel corso di un evento legato al suo libro “La scelta”.

“Posso dire che per la prima volta a distanza di 30 anni non andrò alla presentazione dei palinsesti” ha spiegato Ranucci. La decisione ha l’aria di essere legata alla possibilità che, nella prossima stagione, per Report venga anticipata la messa in onda.

Fonte foto: ANSA

La polemica di Sigfrido Ranucci sarebbe legata all’ipotesi di spostamento di Report nel palinsesto settimanale della Rai

“Credo che Report, una risorsa interna, essendo stata premiata come la migliore trasmissione di informazione, quella che incarna di più il servizio pubblico, meriti in assoluto più rispetto” ha risposto Ranucci.

La libertà di informazione e il riscontro da parte del pubblico

“L’affetto della gente che ho trovato in questi giorni non ha prezzo” ha affermato Ranucci. “Mi ha fatto riconciliare con le scelte che ho fatto in questi anni, di privilegiare il pubblico come unico editore di riferimento, di essere rimasto me stesso, senza padrini politici, senza padrini tra i poteri forti. L’indipendenza è uno stato dell’anima”.