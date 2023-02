Sigarette, prezzi in aumento: quanto costa adesso un pacchetto e da cosa è composto il prezzo finale

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Il 15 febbraio 2023 aumenta il prezzo delle sigarette. Come previsto dalla legge di bilancio, infatti, aumenta l’importo fisso per unità di prodotto, stabilito in 28 euro per mille sigarette. Dal 2024 passerà a 28,20 euro e dal 2025 passerà a 28, 70 euro. Ma in che modo si ripercuoteranno questi nuovi costi sui consumatori?

Da cosa è composto il prezzo finale dei prodotti contenenti tabacco

I prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono composti da diverse voci.

Accisa .

. Iva .

. Aggio .

. Quota al fornitore.

Per ogni prodotto, ovvero sigarette, sigaretti, sigari, tabacco da fiuto, trinciati, prodotti da inalazione senza combustione, queste componenti sono calcolate diversamente e incidono in maniera differente sul prezzo finale.

Aumenta il prezzo delle sigarette: a quanto ammontano accise e aggio

Per quanto riguarda le sigarette, a differenza degli altri tabacchi lavorati, l’accisa equivale alla somma tra una componente fissa e una proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

La componente proporzionale è calcolata a partire da un’aliquota di base del 49,50%, mentre quella specifica fissa per unità di prodotto, determinata per l’anno 2023, è di 28 euro per mille sigarette, come già detto.

L’Iva equivale al 22% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell’Iva stessa e all’accisa. La somma di Iva e accisa è pari a 199,72 euro per kg (convenzionalmente mille sigarette).

L’aggio, che spetta al tabaccaio, è pari al 10% del prezzo di vendita al pubblico. Il compenso del produttore è dunque dato dalla differenza tra il prezzo di vendita al pubblico e gli importi risultanti da accisa, Iva e aggio.

I nuovi prezzi delle sigarette in Italia dopo gli aumenti del 15 febbraio

Di seguito il prezzo del singolo pacchetto e la variazione della quota al chilo, come riportato nella tabella pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.