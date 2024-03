"Siete Insetti, Siete Intrappolati" polemiche per la pubblicità di Netflix che spaventa le stazioni italiane

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

“Siete Insetti”. I cartelloni pubblicitari di molte grandi stazioni italiane hanno iniziato a mostrare scritte come questa, spaventando i viaggiatori. Si trattava però soltanto di una pubblicità per la serie Netflix “Il Problema dei 3 Corpi”. Polemiche sui social.

Le scritte sui cartelloni delle stazioni italiane

Dalla mattina del 25 marzo in molte stazioni dei treni italiane si sono potuti notare strani cartelloni digitali. A prima vista sembravano normali tabelloni delle partenze, ma i treni mostrati erano diretti a città come Tokyo, Los Angeles e Detroit.

Il codice dei viaggi era “3BP” e in poco tempo l’immagine veniva distorta con un effetto “glitch”, a ricordare un’interferenza. In questo momento iniziavano ad apparire scritte inquietanti come “Siete Insetti” oppure “Siete Intrappolati”, come accaduto nelle stazioni di Roma Termini o in quella sotterranea di Bologna.

Fonte foto: ANSA David Benioff e D.B. Weiss, due degli autori della serie a cui fa riferimento la pubblicità

Molti utenti hanno segnalato la stranezza sui social e in poco tempo è emerso che si trattava di una campagna di marketing organizzata dal servizio di streaming Netflix per pubblicizzare una nuova serie TV appena uscita: “Il Problema dei 3 Corpi”.

“Siete Insetti”: cos’è la serie “Il problema dei 3 Corpi”

“Il Problema dei 3 Corpi” è una serie di Netflix uscita sulla piattaforma di streaming giovedì 21 marzo e subito molto pubblicizzata all’interno del sito. Si tratta di un’opera di fantascienza che vede coinvolti diversi attori di fama internaizonale.

L’opera è anche scritta da due autori molto famosi, David Benioff e D.B. Weiss, conosciuti come D&D e responsabili di uno dei maggiori successi degli ultimi anni: “Il Trono di Spade”. Con loro anche Alexander Woo, che ha scritto True Blood.

Non si tratta di una sceneggiatura originale, ma di un adattamento del romanzo omonimo scritto dall’autore cinese Liu Cixin, tra i più conosciuti del genere nel suo Paese.

La polemica sui social

Le scritte nelle stazioni italiane hanno spaventato alcuni viaggiatori che possono essere rimasti confusi dal fatto che erano apparse all’improvviso su quelli che, a uno sguardo molto distratto, potevano sembrare normali tabelloni delle partenze.

Inevitabile la polemica sui social dove l’hashtag #sieteinsetti ha iniziato presto ad accogliere i post arrabbiati e indignati di diversi utenti che ritenevano inappropriate scritte simili in luoghi pubblici a pochi giorni da un grave attentato come quello di Mosca.