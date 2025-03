Siena, episodi violenti in centro: sei persone colpite da misure restrittive, divieti e Dacur fino a 3 anni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei persone sono state sottoposte a misure di prevenzione a seguito di gravi episodi avvenuti nel centro storico di Siena. Le misure sono state emesse dal questore Angeloni dopo il vaglio della Divisione Polizia Anticrimine.

Misure di prevenzione emesse

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le sei persone, di età compresa tra i 18 e i 34 anni, sono state identificate dai poliziotti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Sono state emesse 6 misure di prevenzione: 3 DACUR, di cui uno per l’intera provincia di Siena, e 3 divieti di ritorno nel comune di Siena per 3 anni.

Dettagli sugli episodi

In seguito a gravi fatti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, avvenuti lo scorso 1 marzo nella zona di Porta Romana, sono stati emessi due divieti di accesso per 2 anni alle aree urbane di via Roma, Pantaneto fino alle Logge del Papa e fuori Porta Romana nei confronti di un 23enne residente in città. Un 34enne, invece, coinvolto in modo più grave negli stessi fatti, è stato destinatario di un DACUR esteso al territorio provinciale.

Ulteriori misure adottate

In merito agli episodi riportati dalla cronaca locale, avvenuti nella zona di Via Camollia lo scorso 4 marzo, sono state adottate le misure di prevenzione di un DACUR di 3 anni nei confronti di un giovane 18enne residente a Siena, per le aree urbane di Via Camollia e zone limitrofe, Fortezza Medicea, La Lizza e Piazza Matteotti, e 3 divieti di ritorno a Siena per 3 anni nei confronti di 3 uomini due di 26 e uno di 28 anni residenti in altri comuni della provincia.

