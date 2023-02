Siena, avvertite cinque scosse di terremoto in pochi minuti: gente in strada e tanta paura

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita a Siena intorno alle 21:51 di mercoledì 8 febbraio. L’epicentro, come confermato dall’Invg, è stato individuato a 8 chilometri di profondità nei pressi di Siena. Il sisma è stato avvertito in maniera distinta dalla popolazione, con molte persone che sono scese in strada impaurite. In totale sono state registrate cinque scosse nei minuti successivi. Dopo quella principale, di magnitudo 3.5, ne sono arrivate altre quattro di magnitudo compresa tra 2.0 e 2.7. Al momento non si registrano danni.

Gente in strada, stessa scena nel centro e nella periferia di Siena per il terremoto

Come riportato dal sito de La Nazione, nel centro storico di Siena tante persone si sono riversate in strada impaurite dalla scossa, soprattutto da quella più forte delle 21:51.

Una scena che si è vista anche in periferia. Inoltre, secondo quanto riportato dal sito di informazione locale, le scosse dono state avvertite anche nella vicina Val d’Elsa.

Su Twitter le reazioni dei cittadini al terremoto a Siena

Come riportato dall’Invg, l’Istituto nazionale geofisica e vulcanologia, due minuti dopo la scossa più forte è arrivata una scossa di magnitudo 2.4, con epicentro a 9 km di profondità e a 2 km di distanza da Siena.

Sui social l’hashtag #terremoto, già popolare per gli aggiornamenti in arrivo dalla Turchia e dalla Siria, ha raccolto le testimonianze di chi ha sentito la scossa. “Mai sentito un terremoto così”, “Siena ha tremato, che paura”, questi alcuni dei commenti.

Anche Piazza del Campo, cuore del centro storico, si è riempita di persone che in fretta e furia hanno abbandonato le abitazioni.

Martedì scossa di terremoto in Piemonte

Nella tarda serata di martedì 7 febbraio la terra ha tremato anche in Piemonte, per l’esattezza a Neviglie, in provincia di Cuneo.

Qui, intorno alle 23:35, è stata registrata una scossa di magnitudo 2.9 con epicentro a 10 chilometri di profondità.

La scossa è stata avvertita anche in provincia di Cuneo e fino a Torino. A distanza di poco sono state avvertite altre tre scosse di assestamento. Come accaduto a Siena, anche per il terremoto in Piemonte non sono stati registrati danni a cose o persone.