Si veste da Gesù a Jesolo per l'addio al celibato trascinando una croce: multa da 200 euro per blasfemia

Un travestimento forse troppo eccentrico anche per un addio al celibato. Un futuro sposo è stato multato a Jesolo per blasfemia, dopo aver inscenato una sorta di via crucis con gli amici vestito da Gesù, con tanto di croce trascinata per le strade del comune sul litorale veneto. Il protagonista della bravata è stato fermato dagli agenti della polizia locale e dovrà pagare una sanzione da 200 euro.

L’addio al celibato vestito da Gesù

L’episodio è andato in scena nel centro di Jesolo, nella serata di sabato 1 giugno. Il promesso sposo, un trevigiano di Zenson di Piave, si è dato appuntamento con il gruppo di amici nella zona di piazza Marina. La “processione” è proseguita per tutta la zona a traffico limitato, davanti alle facce perplesse di centinaia di turisti e cittadini.

Secondo quanto raccontato da Il Gazzettino, il protagonista della bravata, capelli e barba lunga con indosso una lunga tunica bianca, sarebbe anche stato messo quasi sulla grande croce di legno che si è portato appresso per tutta la strada.

Il regolamento del Comune di Jesolo

Questo tipo di rappresentazione per festeggiare i futuri sposi non è una novità a Jesolo, tanto che la passata amministrazione comunale aveva appositamente modificato il regolamento di polizia locale, introducendo sanzioni per quei comportamenti, organizzati in pubblico, contrari al pubblico decoro, al buon gusto e ai culti religiosi, frequenti fino a qualche anno fa nel comune sul litorale veneto.

I provvedimenti del Comune erano riusciti a prevenire nuove manifestazioni di questo tipo, fino all’ultimo episodio di sabato sera.

La multa per blasfemia e il sequestro della croce

L’idea bizzarra architettata per l’addio al celibato non è piaciuta a molti residenti che hanno segnalato l’episodio alle forze dell’ordine. Dagli agenti della polizia locale intervenuti dopo la chiamata, la trovata è stata considerata irriverente e blasfema e quindi in violazione delle norme del regolamento di polizia urbana.

La pattuglia ha quindi identificato il gruppo di amici, comminando al futuro sposo una sanzione amministrativa di 200 euro e sequestrando la croce.