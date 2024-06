Si tuffa nel fiume a Ponte Lambro vicino a Como e non riemerge, 19enne muore durante il trasporto in ospedale

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un giovane di 19 anni è morto dopo essersi tuffato nel fiume a Ponte Lambro, in provincia di Como. Il ragazzo, che stava trascorrendo il pomeriggio con alcuni amici, si era tuffato in acqua e poi non è più riemerso. Solo alcune ore dopo è stato recuperato dai sommozzatori, ma non c’era più nulla da fare.

Si tuffa nel Lambro e non riemerge più

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì 18 giugno a Ponte Lambro, in provincia di Como, dove un giovane residente a Canzo ha perso la vita.

Il 19enne, secondo quanto si apprende, si trovava lungo le sponde del fiume Lambro insieme ad alcuni amici, per passare qualche ora in compagnia. Ma da un momento all’altro si è consumata la tragedia.

Il ragazzo, infatti, si è tuffato in acqua e non è più riemerso. Gli amici, avendo capito che il 19enne fosse stato inghiottito dal fiume, hanno subito chiamato i soccorsi non appena non l’hanno più visto riemergere.

I soccorsi e il ritrovamento

È stato subito lanciato l’allarme e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e il personale del 118.

Dopo diverse ore di ricerca, con l’aiuto anche degli esperti del nucleo speleo alpino fluviale e con l’elicottero Drago arrivato da Malpensa, il 19enne è stato trovato e successivamente recuperato.

La morte durante il trasporto in elisoccorso

Per recuperare e mettere in sicurezza il 19enne è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco dall’elicottero. I pompieri si sono calati con il verricello, hanno raggiunto il ragazzo e lo hanno recuperato

Per il giovane, nonostante i soccorsi e ogni tentativo di rianimazione da parte del personale del 118, non c’è stato nulla da fare.

Il 19enne è stato dichiarato morto durante il trasporto in ospedale in elisoccorso.