Si tuffa in mare per salvare una mamma e la figlia a Santa Severa sul litorale romano: 60enne annega e muore

Tragedia sul litorale romano. Ha visto madre e figlia che erano in difficoltà tra le onde davanti alla spiaggia di Santa Severa, si è tuffato e le ha salvate. Lui però non ce l’ha fatta ed è morto annegato davanti agli occhi degli altri bagnanti. Un gesto di grande coraggio che purtroppo è costato la vita ad un 60enne di Cerveteri.

Muore annegato a Santa Severa

Il dramma si è consumato nella mattina di sabato 1 luglio davanti alla spiaggia di Santa Severa, frazione di Santa Marinella, in provincia di Roma. Come riporta il Corriere della Sera, la tragedia è avvenuta attorno alle 11 in un tratto di spiaggia libera.

In quel momento, causa del mare forza tre, sul litorale romano sventolava la bandiera gialla. Diverse persone stavano facendo il bagno nonostante le alte onde, tra loro una donna di 44 anni e sua figlia di 9 anni, residenti a Civita Castellana.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia sulla spiaggia di Santa Severa, in provincia di Roma

Si tuffa e salva una bambina e la madre

Secondo quanto ricostruito, bambina e mamma si sono trovate in difficoltà a rientrare a riva a causa del mare mosso e della forte corrente. Due bagnanti hanno quindi deciso di tuffarsi per andare in loro aiuto.

Il sessantenne ha raggiunto la bimba e l’ha assicurata a una boa galleggiante in attesa dell’arrivo di altri soccorritori; poi ha raggiunto la madre ed è riuscito a portarla in salvo. A quel punto però, forse stremato dalla fatica, è scomparso tra le onde.

Le ricerche

Immediato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la guardia costiera, che hanno avviato le ricerche del 60enne assieme ai bagnini degli stabilimenti vicini.

I soccorritori lo hanno individuato in acqua dopo circa mezz’ora, ancora vivo ma in condizioni disperate. È stato portato a terra e poi caricato sull’eliambulanza che è partita verso il policlino Gemelli di Roma.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare, l’eroico 60enne è deceduto prima di arrivare in ospedale. Stanno invece bene la mamma e la bambina che ha salvato.

Come da prassi, la procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo d’indagine sull’accaduto, gli accertamenti affidati ai carabinieri della compagnia di Civitavecchia.