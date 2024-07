Si tuffa in mare a Vieste per soccorrere la nipote, 57enne morta annegata per salvare la piccola di 3 anni

Una donna di 57 anni è morta annegata a Vieste, in provincia di Foggia. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe tuffata in mare nel tentativo di soccorrere la nipote di 3 anni e mezzo, in difficoltà mentre faceva il bagno. La vittima, Savina Disanti, era titolare di una cartoleria nella località balneare.

Dramma a Vieste: muore annegata per salvare la nipotina

Si chiamava Savina Disanti la donna di 57 anni che è morta nella giornata di martedì 26 luglio a Vieste, in provincia di Foggia. Secondo quanto appreso finora, si sarebbe tuffata in mare nel tentativo di soccorrere la nipote di 3 anni e mezzo che stava avendo difficoltà mentre faceva il bagno.

La piccola è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Foggia, ma non risulta in pericolo di vita. È cosciente e vigile e sarà ricoverata nel reparto di pediatria dell’ospedale di Foggia per ulteriori accertamenti.

Fonte foto: iStock - ChiccoDodiFC Eliambulanza, foto di repertorio

Il corpo è stato recuperato a largo da un gommone e portato al porto di Vieste. Il personale medico intervenuto sul posto ha effettuato diversi tentativi di rianimazione, ma purtroppo la 57enne non ce l’ha fatta.

La dinamica della tragedia

Doveva essere una giornata di relax al mare, ma si è trasformata in una tragedia: Savina Disanti ha cercato in tutti i modi di tenere a galla la nipotina di 3 anni e mezzo mentre veniva trascinata via dalla corrente.

Secondo quanto riportato da Ansa, in base alle informazioni fornite dalla Capitaneria di porto, entrambe si trovavano in mare insieme con altri tre famigliari, due bambini e un ragazzo, quando si è consumato il dramma.

Un improvviso aumento della corrente ha trascinato Savina e sua nipote lontano dagli altri. A quel punto la donna ha cercato di mantenere la bambina con la testa fuori dal mare mentre lei, probabilmente a causa di un malore provocato dallo sforzo, è finita sott’acqua.

Presente in spiaggia anche il marito che resosi conto della situazione si è tuffato, riuscendo a raggiungere gli altri 3 membri della famiglia che si trovavano più vicini alla riva. Un altro bagnante ha invece allertato un gommone lì vicino di soccorrere Savina e sua nipote, trasportate lontano dalla corrente.

L’uomo a bordo dell’imbarcazione ha recuperato entrambe e ha subito cercato di praticare alla 57enne un massaggio cardiaco nella speranza di salvarla. Ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Chi era Savina Disanti, morta annegata

Savina Disanti, di 57 anni, era nota a Vieste per essere la proprietaria dell’omonima cartolibreria di via Vittorio Veneto. “Siamo molto addolorati – sottolinea il sindaco Giuseppe Nobiletti – La donna era molto conosciuta nella nostra comunità. È un dolore enorme”.

“Con grandissima tristezza, apprendiamo che un membro importante della nostra comunità ci ha prematuramente lasciati. Non avremmo mai voluto ricevere una notizia così dolorosa – si legge sulla pagina Facebook della Farmacia del Porto – Chi nel nostro paese non ha letto un libro consigliato dalla signora Savina? Quasi tutti i libri che hanno arricchito la nostra generazione, quelle precedenti e quella successiva alla nostra, sono passati dalle sue mani, dalle sue mani alle nostre menti. Ci uniamo all’immenso dolore che ha colpito le famiglie Disanti e Gleeson”.