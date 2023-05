Si traveste da tecnico del gas a Trieste per truffare un'anziana, ma la donna non ci casca e chiama la polizia

Tentativo di truffa a Trieste. Nel pomeriggio di venerdì 12 maggio un cittadino italiano, classe 1980, è stato denunciato per tentata truffa ai danni di un’anziana signora. L’uomo è stato indagato in stato di libertà e per lui è stato emesso un foglio di via con divieto di ritorno per 3 anni.

La segnalazione della donna

La donna avrebbe segnalato la vicenda alla Squadra Volante della Questura di Trieste nel pomeriggio di venerdì 12 maggio.

Gli agenti sono intervenuti dopo che la vittima ha dichiarato di aver subito un probabile tentativo di truffa in abitazione da parte di un uomo che si era presentato come tecnico del gas.

L’uomo, per convincerla della sua posizione, le avrebbe anche mostrato un tesserino falso.

Il personale operante, giunto immediatamente sul posto, aveva in breve tempo intercetto nei pressi dell’abitazione una persona che corrispondeva perfettamente alla descrizione.

L’uomo aveva, infatti, ancora il tesserino appeso al collo.

Dopo aver effettuato i controlli, gli agenti si sono recati anche in casa della donna che aveva denunciato il fatto per ricostruirne la dinamica.

Il tentativo di truffa

L’anziana donna ha raccontato, quindi, come riportato da Trieste all news, di aver fatto entrare in casa l’uomo descritto agli agenti, perché si era presentato a lei come tecnico del gas.

L’uomo aveva finto di dover fare delle verifiche su eventuali perdite del sistema e di dover istallare uno strumento apposito per risolverlo.

Al termine di queste finte attività, avrebbe chiesto alla signora 200,00 euro, da pagare solo in contanti o con assegno circolare, adducendo alla scusa che il POS non era funzionante.

La donna insospettita avrebbe, però, rifiutato di procedere con il pagamento e avrebbe chiamato immediatamente la Polizia.

Le indagini e il foglio di via

Alla luce delle sue dichiarazioni e dopo gli accertamenti, gli agenti hanno provveduto a indagare in stato di libertà l’individuo per il tentativo di truffa. Si tratta di un cittadino italiano di 43 anni.

Contemporaneamente, gli è stato sequestrato il materiale di cui era in possesso per mettere in atto le truffe.

La Divisione Anticrimine della Questura ha poi emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno della durata di 3 anni.

Gli agenti hanno evidenziato la necessità di segnalare atteggiamenti sospetti e denunciare situazioni di pericolo.