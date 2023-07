Si traveste da medico all'ospedale di Padova per fare sesso con il marito ricoverato: interviene la polizia

Era già stata allontanata dal personale sanitario per le sue insistenze nel fare visita al marito ricoverato all’ospedale di Padova. Così per una 40enne non ci sarebbe stata altra soluzione: un camice bianco per eludere i controlli e l’ingresso nella stanza dove il partner si trovava insieme ad altri pazienti. La donna ha iniziato a fare sesso con lui, ma è stata nuovamente sorpresa dai sanitari che hanno allertato la polizia.

Si traveste da medico per fare sesso con il marito ricoverato

Succede a Padova. Come riporta ‘Padova Today’ l’episodio è avvenuto il 13 luglio.

Una donna di 40 anni si era recata presso l’ospedale introducendosi fino all’area verde dove si trovava ricoverato il compagno.

A quel punto gli infermieri l’avevano allontanata per poi invitarla ad aspettare nella sala d’attesa.

La donna, però, non si è data per vinta. Come riporta ‘TgCom24’ in un aggiornamento, la 40enne ha indossato il camice di uno specializzando e così, camuffandosi, ha eluso i controlli ed è riuscita ad introdursi nella stanza in cui era ricoverato il suo uomo.

Dopo essersi presentata agli altri pazienti ricoverati come un medico, la donna ha staccato l’agocannula dal braccio del marito e si è spogliata parzialmente per poi abbandonarsi alle effusioni.

L’arrivo della polizia

Un infermiere è entrato nella stanza e ha sorpreso la donna seminuda in atteggiamenti inequivocabili con il marito.

Per questo il personale ha telefonato al 113 e sul posto sono intervenuti gli uomini della Divisione Anticrimine del posto di polizia dell’azienda ospedaliera.

La donna era in stato di alterazione psicofisica

‘Padova Today’ riporta che gli agenti, al loro arrivo, hanno trovato la donna in un grave stato di alterazione psicofisica.

Gli infermieri, infatti, hanno raccontato agli agenti che la donna aveva già assunto atteggiamenti molesti nel suo primo tentativo di introdursi nella stanza del marito.

I poliziotti hanno dunque disposto l’accompagnamento della donna in Questura a bordo di una Volante, dove la 40enne è stata identificata.

Secondo ‘TgCom24’ e ‘Fanpage’, la donna ora rischia una denuncia per i reati di ricettazione, esercizio abusivo della professione e sostituzione di persona.