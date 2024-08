Si traveste da infermiere e molesta una donna incinta all'ospedale a Milano: arrestato per violenza sessuale

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si è finto un infermiere e ha palpeggiato una donna incinta, ricoverata nel reparto di ginecologia della clinica Mangiagalli di Milano. Per questo un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

Finto infermiere palpeggia una donna

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 2 agosto alla clinica Mangiagalli di Milano.

Come riporta Milano Today, in manette è finito un 24enne argentino senza fissa dimora e irregolare in Italia, con diversi precedenti di polizia: secondo l’accusa si è travestito da infermiere e ha molestato una donna incinta ricoverata all’ospedale.

Fonte foto: ANSA La clinica Mangiagalli di Milano dove è avvenuto il fatto

Cosa è successo alla clinica Mangiagalli di Milano

Stando alla ricostruzione fatta dagli agenti della Questura di Milano e riportata da Il Giorno, l’uomo sarebbe entrato alla Mangiagalli poco dopo le 18:30, vestito da infermiere con una mascherina chirurgica sul volto.

Sarebbe entrato in una stanza del reparto di Ginecologia dov’era ricoverata una donna di 36 anni, incinta, e approfittando del fatto che stesse dormendo avrebbe iniziato a palpeggiarla nelle parti intime.

La donna si sarebbe svegliata all’improvviso, accorgendosi immediatamente di quello che stava succedendo e si sarebbe subito divincolata. A quel punto, la vicina di letto avrebbe premuto il pulsante per le emergenze.

Il medico di turno è intervenuto e ha immediatamente allertato il 112. Nel frattempo il 24 anni si è allontanato dalla stanza, cercando di nascondersi e mimetizzarsi tra il personale tra i vari piani della struttura.

Arrestato per violenza sessuale

I poliziotti di una volante del commissariato Mecenate sono arrivati alla Mangiagalli in pochi minuti e dopo una breve ricerca hanno individuato e bloccato il 24enne.

Ne è nato un parapiglia, il giovane ha cercato di sfuggire alla cattura colpendo gli agenti con calci e pugni.

Il 24enne è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore, deve rispondere dei reati di violenza sessuale aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Ancora non è chiaro dove abbia preso la divisa da infermiere, sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.