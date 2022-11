Si suicida per un raggiro via chat: l'uomo che l'ha ingannato trovato morto dopo il servizio de Le Iene

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Ha preso una svolta ancor più tragica la storia di Daniele, 24enne che si è suicidato un anno fa dopo essere stato raggirato per mesi da una finta fidanzata. L’uomo responsabile della truffa è stato trovato morto e l’ipotesi è che si sia tolto la vita a sua volta.

Il caso del 24enne Daniele, morto suicida

Tutto risale a fine settembre 2021. Daniele, 24enne di Forlimpopoli (Forlì-Cesena), è stato trovato morto impiccato nella sua soffitta di casa. Ha lasciato una commovente lettera per il fratellino e i genitori, che successivamente hanno scoperto una drammatica verità.

Nel corso di un anno, il giovane si era scambiato circa 8.000 messaggi con una certa “Irene”, una ragazza che gli aveva professato il suo amore. Tuttavia, si è scoperto che dietro a quella donna si nascondeva in realtà un 64enne di Frolimpopoli.

La famiglia di Daniele ha denunciato tutto ai Carabinieri e si è arrivati ad una causa legale, terminata tuttavia con una richiesta di archiviazione da parte della Procura per il reato di morte come conseguenza di altro reato ed una sanzione pecuniaria da soli 825 euro per sostituzione di persona.

Il servizio de Le Iene

La rabbia per come si sono risolte le cose sul fronte giudiziario ha spinto la famiglia a lanciare un appello alla premier Giorgia Meloni, ma nel frattempo era già stata contattata la redazione de Le Iene. Martedì scorso, 1 novembre, è andato in onda il servizio sul caso.

L’inviato ha rintracciato il 64enne che ha raggirato per un anno Daniele e lo ha affrontato in piena città. Proprio grazie a queste immagine l’uomo che si è finto Irene sarebbe stato riconosciuto da molti concittadini, nonostante il volto oscurato per motivi di privacy.

Secondo il padre, i Carabinieri hanno scoperto che l'uomo ha continuato a fare questo "gioco sporco"

La vicenda ha avuto una tragica svolta nelle ultime ore: il 64enne, Roberto Zaccaria, è stato trovato morto in casa sua, a Forlimpopoli.

L’uomo che si è finto Irene è morto, ipotesi suicidio

Stando a quanto riferiscono le fonti locali, ad essergli fatale sarebbe stato un mix di farmaci. Zaccaria, questa l’ipotesi, si sarebbe suicidato e a pesare sulla decisione potrebbe essere stato proprio quanto accaduto nei giorni scorsi, dopo il servizio de Le Iene.

A trovarlo riverso a terra sarebbe stata la madre, nella mattinata di oggi, domenica 6 novembre. Per lui, tuttavia, non c’era già nulla da fare. Il corpo potrebbe essere soggetto ad un eventuale autopsia, ma il suicidio sembra la pista più battuta.

Oltre a fingersi Irene, Zaccaria aveva impersonato anche un presunto fratello ed un’amica del cuore. Non è chiaro perché lo abbia fatto: non ha mai chiesto soldi e per questo il caso non è stato trattato come una vera truffa. Il padre di Daniele aveva chiesto giustizia e pene più severe per i reati online.