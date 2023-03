Si sposano e scoprono di essere cugini dopo 10 anni di matrimonio e tre figli: il video-confessione su TikTok

Celina Quinones, che vive in Colorado (Stati Uniti), ha fatto una scoperta da lei stessa definita “devastante”: lei e suo marito hanno saputo di essere cugini dopo 17 anni trascorsi insieme, 10 dei quali da sposati.

L’appello della donna: “Fate il test del Dna se non volete sposare vostro cugino

La vicenda l’ha raccontata la diretta interessata: “Fate il test del Dna se non volete sposare vostro cugino per sbaglio! Proprio la mia fortuna. Ora, anche se ci separiamo, siamo legati per la vita perché siamo una famiglia”. Questo l’appello lanciato dalla donna americana e diventato virale su TikTok.

La notizia relativa alla parentela è arrivata dopo un matrimonio e tre figli, grazie al test del Dna a cui la coppia si è sottoposta.

Celina ha iniziato ad avere qualche dubbio circa il grado di parentela con il marito quando ha effettuato alcune ricerche sul suo albero genealogico.

Celina scopre che il marito è suo cugino: “Lui è ancora e sarà il mio tutto”

“Stiamo insieme da 17 anni e non sospettavamo nulla finché non abbiamo fatto il test del Dna – ha spiegato Celina -. Abbiamo avuto un corteggiamento di quattro mesi prima di sposarci, nel 2006. Senza pensarci abbiamo avuto tre figli. Abbiamo scoperto che eravamo parenti e cugini”.

“I miei figli e mio marito – ha aggiunto la donna – sono tutto per me e ci abbiamo messo una pietra sopra. Tutti i nostri figli hanno 10 dita delle mani e 10 dei piedi. Lui è ancora e sarà il mio tutto. Non lascerò che un po’ di sangue distrugga quello che abbiamo creato, questa bellissima famiglia. Non divorzieremo distruggendo una famiglia. Resteremo cugini, coniugi e amanti per sempre“.

Nonostante il “trauma”, Celina non ha messo in dubbio i sentimenti provati per il coniuge. Anzi ha ironizzato sulla questione rinominando il compagno “cugimarito”.

“La scoperta mi ha spaventato”

“Ho scoperto di essere imparentata con tre bambini – ha proseguito Quinones -. Ho fatto il test del Dna, credo nel 2016, e sì, è stato devastante perché gli ho detto: ‘Tesoro, siamo parenti, ma dovremmo stare insieme?’ Questo è strano. Mi ha davvero spaventato”.

E ancora: “Non lo cambierei per nulla al mondo. Marito e moglie per tutta la vita! C’è un motivo per cui le buone coppie si assomigliano”.

Quindi ha concluso: “Sono qui solo per sensibilizzare l’opinione pubblica: il Colorado sembra così grande, in realtà non è così grande. Tutti conoscono tutti e molto probabilmente tutti sono imparentati”.