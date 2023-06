Si sente male mentre gioca a tennis e muore davanti ai propri cari: la tragedia di un 66enne nell'isola d'Elba

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

L’improvviso dolore alla schiena, acuto al punto tale da vedersi costretto a mollare la racchetta da tennis e interrompere la partita a cui si stava dedicando. Poi, dopo essere ritornato a casa, la situazione che precipita in modo repentino. Il collasso, la perdita dei sensi, l’immediata chiamata per i soccorsi. Poi l’epilogo peggiore, quello che nessuno dei suoi cari si sarebbe immaginato in un tranquillo pomeriggio del weekend. È morto così un 66enne all’isola d’Elba, sabato 10 giugno, di fronte agli occhi dei propri familiari sconcertati dall’impronosticabile lutto.

Il malore durante la partita

L’uomo di 66 anni stava disputando una partita di tennis amatoriale nel pomeriggio di sabato 10 giugno, quando all’improvviso ha iniziato a lamentare una fitta insopportabile alla schiena.

Il dolore è stato così forte, da rendere necessaria l’interruzione della gara e il ritorno presso l’abitazione situata in via della Valle, località di Bagnaia, a Rio sull’isola d’Elba.

Fonte foto: Tuttocittà La tragedia è avvenuta in località Bagnaia, che fa parte del comune di Rio nell’Elba (Livorno)

Una volta giunto a casa, per, l’uomo è collassato a terra, di fronte ai propri cari che hanno allertato tempestivamente i soccorsi.

Il tentativo di rianimazione

Nonostante l’arrivo tempestivo dei volontari della Croce Rossa di Rio nell’Elba e dell’automedica di Portoferraio, nonché dell’elisoccorso Pegaso, per il malcapitato uomo di 66 anni non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata intorno alle 18.40 di ieri, con il medico del servizio di emergenza 118 che ha tentato fino all’ultimo di rianimare disperatamente il paziente, prima di vedersi costretto a constatarne il decesso.

