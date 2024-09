Si sente male a scuola a Fano e muore a 14 anni davanti ai compagni, era uscito per andare in bagno

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia a scuola. Fano sotto choc per la morte di un ragazzino di 14 anni che all’improvviso si è sentito male in classe e si è accasciato a terra davanti ai compagni. Era appena rientrato in aula dopo essere andato in bagno. Inutili i soccorsi, per il 14enne non c’è stato nulla da fare.

14enne si sente male a scuola a Fano

La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, martedì 24 settembre, all’Istituto Olivetti di Fano, in provincia di Pesaro-Urbino.

Come riporta il Corriere Adriatico, è successo verso le 9 del mattino, quando il 14enne, che frequenta il primo anno della scuola superiore, ha accusato un malore improvviso.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino

Secondo quanto ricostruito, lo studente è uscito dall’aula per andare in bagno, quando è rientrato è caduto a terra privo di sensi davanti ai compagni.

Studente muore a 14 anni per un malore

Subito sono scattati i soccorsi, i sanitari del 118 accorsi alla scuola hanno provato a rianimare il 14enne con il massaggio cardiaco e con il defibrillatore, ma ogni tentativo è risultato vano.

All’Olivetti sono arrivati anche i genitori del ragazzo, che non hanno potuto fare altro che assistere ai disperati tentativi di rianimarlo.

Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e per ricostruire l’accaduto.

Soffriva di patologie cardiache

Come riporta Ansa, il magistrato della procura di Pesaro non ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane o altri accertamenti, in quanto la morte è sopraggiunta per cause naturali.

La salma è già stata restituita alla famiglia per poter organizzare i funerali.

Secondo quanto emerso, il ragazzino soffriva di patologie cardiache pregresse, per le quali era in cura.

Il cordoglio del sindaco

Sotto choc i compagni di classe del 14enne e gli altri studenti dell’Istituto Olivetti.

Il sindaco di Fano Luca Serfilippi ha espresso la sua vicinanza alla famiglia del 14enne, figlio di una dipendente comunale.

“Oggi è una giornata di grande dolore per la nostra comunità. Ho appreso con immenso dispiacere della tragica scomparsa di un ragazzo di soli 14 anni, figlio di una nostra dipendente comunale. Il mio pensiero va alla sua famiglia, a cui voglio esprimere la mia più sincera vicinanza in questo momento di immenso dolore”, ha scritto su Facebook.