Si schianta contro un negozio a Pavone Mella con l’auto della madre: 13enne rischia amputazione del piede

Grave incidente a Pavone Mella, in provincia di Brescia. Un ragazzino di 13 anni si è messo alla guida dell’auto dei genitori dopo che la madre si era allontanata, schiantandosi contro un negozio. Ferito, ora rischia l’amputazione del piede per via delle ferite riportate.

La dinamica dell’incidente

Il brutto incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 31 maggio, nel comune di Pavone Mella. Stando a quanto riportato dal Giornale di Brescia, il ragazzino stava pulendo l’auto insieme alla madre nel garage di casa.

Appena lei si è allontanata dall’automobile per qualche minuto, il 13enne si è messo al volante del veicolo, immettendosi su via Vittorio Emanuele, su una strada particolarmente trafficata del paese, fortunatamente deserta in quel momento.

Lo schianto contro il negozio

Il ragazzino è partito con la portiera aperta, approfittando così dell’assenza della madre. Ma il suo “viaggio” senza patente – per ovvie ragioni anagrafiche – è durato davvero poco.

Una “bravata” che, purtroppo, gli è costata cara: dopo aver perso il controllo dell’automobile, il 13enne di Pavone Mella si è infatti schiantato contro la vetrina di un negozio.

Le condizioni del 13enne: grave ferita al piede

Distrutto il muso del veicolo che stava guidando. Sul posto è giunta la Polstrada, oltre ai sanitari che hanno immediatamente soccorso il ragazzino.

Fonte foto: Tuttocittà.it Pavone Mella, in Provincia di Brescia, teatro dell’incidente

Il 13enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso: le condizioni del suo piede sono parse subito molto critiche a causa delle ferite riportate nello schianto.

A proposito di gravi incidenti in provincia di Brescia, intorno alle 12 della mattina di martedì 30 maggio, un motociclista di 60 anni è rimasto coinvolto in un incidente non molto lontano dal centro della città.

L’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, mentre la viabilità nella zona è stata notevolmente rallentata. Il 60enne anni, alla guida del proprio scooter, stava viaggiando in viale Bornata, non lontano dall’Istituto agrario Pastori, in centro città.