Si schianta contro un muro con lo scooter a Borso del Grappa vicino Treviso: Gianni Auguadro morto sul colpo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ancora un incidente mortale sulle strade italiane domenica 9 giugno: nel pomeriggio un uomo è morto dopo essersi schiantato contro un muro con il proprio scooter a Semonzo di Borso del Grappa, in provincia di Treviso. A bordo del mezzo a due ruote, che ha preso fuoco dopo l’impatto, una coppia: la passeggera è rimasta miracolosamente illesa.

Incidente in scooter a Borso del Grappa: morto un 46enne, illesa una donna

Il tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica, intorno alle ore 17.20. La coppia si stava muovendo sullo scooterone 250 lungo via Molinetto, a Semonzo di Borso del Grappa.

Per ragioni ancora al vaglio delle indagini da parte delle forze dell’ordine, il mezzo a due ruote è andato a schiantarsi contro un muro di cinta al civico 59 della strada. Dopo l’urto, lo scooterone è andato completamente distrutto e ha preso fuoco.

Fonte foto: Tutocittà

L’incidente è avvenuto in via Molinetto a Borso del Grappa, in provincia di Treviso

La vittima dell’incidente si chiamava Gianni Auguadro

La persona che conduceva il mezzo, Gianni Auguadro, di 46 anni e residente nella provincia di Vicenza, è morto sul colpo.

Nel bilancio dell’incidente non rientra invece la passeggera: sembrerebbe infatti completamente illesa la persona che viaggiava insieme a lui sullo scooter, una donna.

L’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine

Sul luogo del sinistro c’è stato l’intervento dei vigili del fuoco, oltre agli operatori del Suem 118 sopraggiunti con un medico e infermieri.

Per gestire l’emergenza, ed occuparsi dei rilievi di rito necessari, gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Castelfranco Veneto.

Un altro incidente nella mattinata nel Trevigiano

Ai numerosi incidenti stradali, in diversi casi con esito mortale, che sono avvenuti in questa domenica si aggiunge quanto avvenuto sempre in provincia di Treviso nella mattinata.

Si tratta del sinistro accaduto lungo la Noalese a Zero Branco, all’alba del 9 giugno, che ha visto un furgone guidato da un 46enne trevigiano sbandare all’improvviso, forse a causa di un mancamento o di un colpo di sonno, finendo in un fossato.

Sul posto sono intervenuti soccorritori del Suem 118 e vigili del fuoco. Il conducente è rimasto lievemente ferito e ha ricevuto cure al pronto soccorso di Treviso. Il passeggero, un 36enne, ha riportato fratture.

La strada è stata temporaneamente chiusa per il recupero del veicolo. I carabinieri di Treviso hanno eseguito i rilievi e la situazione è tornata alla normalità in poche ore.