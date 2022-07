Si schianta con l'auto insieme alla moglie e al figlio di 3 mesi: morta la donna, illeso il neonato

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Sangue sulla Statale. Una donna di 32 anni di Gioia dei Marsi, in provincia dell’Aquila, è morta in un incidente stradale che si è verificato nella zona di Pescina. Alla guida dell’auto, che si è schiantata contro un muro, c’era il marito. A bordo anche il figlio della coppia, di appena 3 mesi.

La dinamica

L’incidente è avvenuto sulla strada statale 83, tra Pescina e Venere in provincia dell’Aquila, all’altezza del bar ‘Manola’.

Sull’auto, una Fiat Panda guidata dal marito, c’era anche il figlio neonato della coppia, di appena 3 mesi.

A un certo punto, la sera di domenica 24 luglio, il mezzo avrebbe sbandato, schiantandosi contro un muro.

Immediato l’arrivo dei soccorsi.

Sono in corso indagini per cercare ci capire le cause del drammatico incidente.

Il luogo dell’incidente, sulla strada statale 83, tra Pescina e Venere (L’Aquila)

Morta la mamma, illesa la figlia, ferito il padre

Vanessa Carta, 32 anni, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo insieme al figlio.

La donna è morta durante il trasporto in ospedale, dopo aver sbattuto la testa contro una pietra.

Miracolosamente illeso il neonato.

Il marito della vittima, invece, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Le condizioni dell’uomo e del bambini non sarebbero gravi.

Lutto cittadino

Il Comune di Gioia dei Marsi ha proclamato lutto cittadino per la tragedia che ha sconvolto la comunità marsicana: “Una tragedia immane che ci lascia sgomenti, attoniti. Uno splendido fiore strappato alla nostra comunità che, tutta, si unisce al dolore del familiari per la perdita di Vanessa. Per il giorno dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino”. Questo il messaggio del sindaco di Gioia dei Marsi, Gianluca Alfonsi.