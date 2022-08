Si schianta contro il cancello di Capitol Hill, esce dall'auto in fiamme e comincia a sparare

Si è lanciato contro la cancellata di Capitol Hill, poi il veicolo è andato in fiamme. Quindi l’uomo, armato, è uscito dal suo mezzo e ha cominciato a sparare per aria.

Paura a Capitol Hill, cos’è successo

Erano le 4 del mattino quando un uomo si è lanciato con la sua auto contro il lato est della cancellata di Capitol Hill.

Dopo l’impatto il veicolo è andato in fiamme e l’uomo è uscito dall’abitacolo.

Fonte foto: iSTOCK All’arrivo degli agenti, l’uomo si è tolto la vita

Improvvisamente si è messo a sparare lungo East Capitol Street, ma quando gli agenti della polizia lo hanno raggiunto ha rivolto l’arma contro se stesso e si è suicidato.

La notizia arriva da ‘PBS News Hour’ ed è riportata da ‘Fox News’.

Un precedente nel 2021

Come ricorda ‘Fox News’, la vicenda accaduta alle 4 del mattino di domenica 14 agosto ha un precedente nell’aprile 2021.

Le dinamiche furono analoghe: un uomo si era lanciato con la sua auto contro la cancellata del Campidoglio degli Stati Uniti sul lato in prossimità del Senato.

All’arrivo degli agenti, l’attentatore era uscito dall’abitacolo brandendo un coltello con il quale uccise l’ufficiale William Evans e ferì un altro agente.

L’uomo era un 25enne, Noah Green, che non aveva alcun legame con ambienti terroristi.

Capitol Hill era già stato il teatro dell’insurrezione dei sostenitori di Donald Trump con il conseguente allontanamento del tycoon dai social.

Le indagini

Durante le prime ore la redazione di ‘Fox News’ e gli altri quotidiani statunitensi attendevano la conferma da parte della polizia di Capitol Hill, che ha poi pubblicato una comunicazione ufficiale per confermare le notizie sull’accaduto.

Nella nota stampa si legge che nessuno è rimasto ferito dallo schianto né dagli spari dell’uomo, del quale non è ancora rivelata l’identità.

In questo momento sono in corso le indagini per risalire al passato dell’attentatore e per ricostruire le esatte dinamiche dell’accaduto.