Si rompe il ghiaccio di un lago e cadono nell'acqua gelida: morti tre bambini in Inghilterra. Grave un quarto

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia nel Regno Unito. Tre bambini sono morti dopo essere caduti in un lago ghiacciato, un quarto è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. I bambini stavano giocando sul lago quando il ghiaccio si è rotto e sono finiti nell’acqua gelida.

La caduta nell’acqua gelida di un lago

Il tragico incidente, riferisce la Bbc, è avvenuto nel pomeriggio di domenica 11 dicembre a Solihull, un sobborgo di Birmingham, nell’Inghilterra centrale. Come altre persone, i bambini si erano avventurati sul lago di Babbs Mill, ghiacciato dalle temperature sottozero.

Lo strato di ghiaccio, probabilmente troppo sottile, si è però spezzato sotto di loro, facendoli cadere nell’acqua gelida.

La tragedia nel Babbs Mill Lake di Solihull

I soccorsi

I primi a soccorrere i bambini sono state alcune persone presenti nel parco, sulla riva del lago, poi sono arrivati la polizia e i vigili del fuoco con il personale specializzato nel salvataggio in acqua.

I soccorritori sono riusciti a tirar fuori dall’acqua i quattro bambini. Quando sono stati recuperati erano in condizioni critiche, in arresto cardiaco: sono stati sottoposti alla rianimazione cardiopolmonare e trasportati in due ospedali della zona.

Morti tre bambini

Nella giornata di oggi, 12 dicembre, è poi arrivata la triste notizie che tre dei quattro bambini sono deceduti. Le vittime avevano 8, 10 e 11 anni.

Il quarto bambino, il più piccolo del gruppo, 6 anni, resta ricoverato in condizioni critiche in ospedale.

La polizia locale ha riferito che non ci sono elementi per pensare ad altre persone che potrebbero essere cadute nel lago, le ricerche sul luogo della tragedia vanno comunque avanti per poter escludere al 100% che ci siano altre persone nelle acque gelide del lago.