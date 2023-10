Si ribalta un trattore a Casorzo nell'Astigiano, morto schiacciato un ex ferroviere 73enne: inutili i soccorsi

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragedia nelle campagne dell’Astigiano. Un 73enne, ferroviere in pensione, è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando quando il mezzo agricolo si è ribaltato. Inutile l’intervento del 118 con un elicottero.

La dinamica dell’incidente di Casorzo

Nel pomeriggio di martedì un uomo di 73 anni, Francesco Zavattaro, ferroviere in pensione che stava lavorando nei terreni di famiglia a Casorzo, nell’Astigiano, è morto schiacciato dal trattore che stava guidando.

Il mezzo non era dotato di cabina ed era utilizzato dall’anziano per tagliare l’erba vicino al centro di equitazione Cascina Monticello, diretto dal figlio della vittima, che prende il nome dalla località in cui è avvenuta la tragedia.

La zona dove è avvenuto l’incidente

Nonostante i soccorsi immediati, aiutati da alcuni testimoni, secondo quanto riporta il sito del quotidiano ‘La Stampa’, Zavattaro sarebbe morto sul colpo e i tentativi di salvarlo si sarebbero rivelati inutili.

I tentativi di soccorso

La tragedia di Casorzo è stata vista, nella sua dinamica, da alcuni testimoni, anche grazie alla vicinanza di una strada, che porta verso il comune di Vignale. Sono state proprio queste persone a dare l’allarme.

Sono immediatamente arrivate sul posto le squadre dei vigili del fuco provenienti da Asti, che hanno sollevato il trattore sotto al quale era rimasto incastrato il corpo di Francesca Zavattaro.

Nel frattempo il 118 aveva attivato le procedure per far alzare in volo l’elisoccorso, che è atterrato in un terreno poco lontano dalla stradina secondaria dove è avvenuto l’incidente e dove era stato spostato il trattore.

Nonostante la rapidità dell’intervento dei sanitari, quando i medici sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che costatare la morte del 73enne, avvenuta nel momento in cui il suo corpo è stato schiacciato dal trattore ribaltato.

Il ricordo della vittima

Francesco Zavattaro, la vittima 73enne dell’incidente di Casorzo, era vedovo, ma lascia tre figli: Francesca, Leonardo e Luca, che è il fondato re del centro di equitazione nei pressi del quale la vittima stava lavorando al momento dell’incidente.

Lo ha ricordato anche l’ex assessore comunale Natale Amerio: “Eravamo amici. Pochi giorni fa avevamo cenato insieme per una rimpatriata con i nostri coetanei del paese . Era un gran lavoratore, dopo aver guidato i treni ora si occupava dei terreni di famiglia. In paese c’è molto cordoglio“.