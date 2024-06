Si introduce in una casa a Milano e appicca un incendio, poi scappa: fermato dalla polizia

Sono scattate le manette per un uomo di 28 anni che venerdì 14 giugno si è introdotto in un appartamento di Milano e ha appiccato il fuoco. Dopo l’allarme di alcuni residenti, l’incendio è stato prontamente domato dai vigili del fuoco e nessuno è rimasto ferito. Intanto, il 28enne è stato fermato dalla polizia con l’accusa di incendio doloso.

Incendio in una casa di Milano

Secondo quanto riferito dall’Ansa, l’incendio è divampato nella prima mattinata di venerdì 14 giugno a Milano.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 6 in appartamento al piano rialzato di uno stabile di edilizia popolare situato in via Pichi, nella zona dei Navigli della città meneghina.

Fonte foto: TuttoCittà L’incendio è avvenuto in via Pichi, nella zona dei Navigli di Milano

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una volante della polizia che ha fatto sgomberare, a titolo precauzionale, sia gli abitanti della casa che tutte le altre persone presenti nella palazzina.

Dopo la fine delle operazioni di spegnimento del fuoco, ognuno è potuto rientrare nella propria abitazione. Non si registrano persone ferite o intossicate dal fumo.

Appicca un incendio e scappa: fermato

Secondo quanto appreso sia dall’Ansa che da Milano Today, non si è trattato di un incidente: l’incendio è stato appiccato da un uomo di 28 anni, cittadino marocchino.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno visto l’uomo uscire dall’appartamento dopo avergli dato fuoco. Nel tentativo di inseguirlo, hanno allertato una voltante della polizia di passaggio.

L’uomo è stato rintracciato dagli agenti su via Gola, mentre cercava di nascondersi nella casa di una conoscente. È stato così fermato con l’accusa di incendio doloso.

Incendio in un’autofficina: tre morti

Sempre venerdì 14 giugno, un altro incendio si è verificato a Milano, in zona Gambara. Le fiamme sono divampate poco dopo le 19, causando tre morti e tre feriti, di cui due ricoverati in ospedale.

Il rogo si è sviluppato a partire da un’autofficina e ha poi raggiunto i primi tre piani del condominio, provocando la morte di un’intera famiglia. Le vittime sono Silvano Tollardo, 67enne, sua moglie Carolina De Luca, di 63 anni, e il figlio della coppia, Antonio Tollardo, di 34 anni.